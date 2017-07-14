مباشر - فرنسا: حفل ضخم لتكريم ضحايا اعتداء نيس في ذكراه الأولى

بعد مرور عام على هجوم نيس حيث دهست شاحنة الحشود التي تجمعت للاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي في 14 تموز/يوليو العام 2016، وأودت بحياة 86 شخصا، تقيم المدينة الساحلية حفلا كبيرا لتكريم الضحايا يستمر طوال اليوم ويلقي فيه الرئيس الفرنسي ماكرون خطابا.

تقيم مدينة نيس الفرنسية الجمعة طيلة اليوم حفل تكريم لضحايا الاعتداء الإرهابي الذي ضرب المدينة في هذا اليوم من العام الماضي وأوقع 86 قتيلا حضروا على كورنيش المدينة للاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي 14 يوليو/تموز.

تذكير بما حدث في اعتداء نيس

وعلى الكورنيش الذي يطلق عيه اسم الولايات المتحدة سيكون بمقدور أي شخص وأقارب الضحايا وضع لافتات ملونة بألوان علم فرنسا (الأبيض والأزرق والأحمر) على الأرض لتمثل رسالة كبيرة الحجم يبلغ طولها 170 مترا ويتم بثها في العالم أجمع على الساعة الثامنة مساء (السادسة بتوقيت غرينيتش)

نيس على موعد مع تكريم ضحايا الاعتداء الإرهابي

وتبدأ وقائع الحفل في الرابعة عصرا ويحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العرض الجوي والبري ويلقي خطابا رسميا بهذه المناسبة متبوعا بعرض موسيقي.

فرانس24

نشرت في : 14/07/2017