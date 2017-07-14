مصر: مقتل سائحتين أوكرانيتين إثر هجوم بسكين في منتجع بالغردقة

أعلن مصدر أمني مصري أن مسلحا قتل سائحتين أوكرانيتين وجرح أربعة أخريات من جنسيات مختلفة على شاطئ فندق في منتجع بالغردقة على البحر الأحمر. وبحسب وزارة الداخلية المصرية تسلل المسلح إلى شاطئ أحد الفنادق السياحية سباحة من خلال شاطئ عام مجاور، لينفذ جريمته.

أعلن مصدر أمني وآخر طبي أن مسلحا بسكين قتل سائحتين أوكرانيتين الجمعة على شاطئ فندق في منتجع بالغردقة على البحر الأحمر.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق إن ست سائحات أجنبيات أصبن في الهجوم. وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم وأنها تستجوبه للوقوف على دوافعه.

وتابعت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع "فيس بوك" "أشارت التحريات المبدئية إلى أن ذلك الشخص كان قد تسلل إلى شاطئ أحد الفنادق السياحية سباحة من خلال شاطئ عام مجاور وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة".

ولم ترفع بريطانيا وروسيا بعد حظرا على تنظيم رحلات جوية إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر منذ أسقط تنظيم "الدولة الإسلامية" طائرة ركاب روسية في عام 2015 بعد إقلاعها من مطار المنتجع مما أسفر عن مقتل 215 شخصا كانوا على متنها. وتعتمد مصر إلى حد كبير على السياحة في الحصول على العملة الصعبة.

وتضررت تلك الصناعة بشدة من سنوات الاضطراب السياسي بعد الانتفاضة الشعبية عام 2011 والزيادة في عنف الإسلاميين المتشددين.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر زاد بنحو 49 بالمئة في آذار/مارس بالقياس إلى الشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغ عدد السائحين في آذار/مارس 654 ألفا و900 سائح بينما كان العدد 440 ألفا 689 سائحا في مارس آذار 2016.



فرانس 24 / رويترز



نشرت في : 14/07/2017