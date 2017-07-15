البنتاغون يعلن مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" في أفغانستان خلال قصف جوي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الجمعة أن الجيش الأمريكي قتل الزعيم الجديد لتنظيم "الدولة الإسلامية" في أفغانستان ويدعى "أبو سيد"، خلال قصف استهدف مقر التنظيم في 11 يوليو/تموز الجاري. يذكر أن "أبو سيد" هو ثالث أمير للتنظيم المتطرف الذي يتم قتله في أفغانستان منذ العام الماضي.

قتل الجيش الأمريكي الزعيم الجديد لتنظيم "الدولة الإسلامية" في أفغانستان خلال قصف مطلع الأسبوع الحالي في ولاية كونار، وهو ثالث زعيم للتنظيم يقتل منذ مطلع العام، حسبما أعلنت الجمعة وزارة الدفاع الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت في بيان إن "القوات الأمريكية قتلت أبو سيد" زعيم تنظيم الدولة الإسلامية-خراسان وهواسم الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان خلال "ضربة استهدفت المقر العام للتنظيم" في الحادي عشر من تموز/يوليو.

وأضاف البيان أن "الغارة الجوية أدت أيضا إلى مقتل عناصر آخرين من تنظيم الدولة الإسلامية-خراسان ما سيؤدي بشكل كبير إلى عرقلة تحقيق أهداف هذه المجموعة الإرهابية بتكثيف وجودها في أفغانستان".

وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس "عندما نقتل زعيما لواحدة من تلك المجموعات، يؤدي ذلك إلى تراجعها".

وتابع "إنه نصر واضح لنا في ما يخص دفع تلك المجموعات إلى التراجع. إنه الاتجاه الصحيح".

وقال الجنرال جون نيكلسون قائد القوات الأمريكية في أفغانستان "سنستمر حتى نهلكهم. لا يوجد ملجأ آمن لتنظيم الدولة الإسلامية في أفعانستان".

وأشار مسؤولو البنتاغون إلى أن أعداد مقاتلي التنظيم الآن أقل من ألف مقاتل في أفغانستان

وأبو سيد هو الأمير الثالث لتنظيم "الدولة الإسلامية" في أفغانستان الذي تقتله القوات الأمريكية أو الأفغانية، بعد حفيظ السيد خان العام الماضي وعبد الحسيب في نهاية نيسان/أبريل الماضي.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 15/07/2017