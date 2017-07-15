إسرائيل تعلن إبقاء المسجد الأقصى مغلقا إلى يوم الأحد والأمم المتحدة تدعو للتهدئة

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بيانا الجمعة أعلن فيه إبقاء المسجد الأقصى مغلقا، على أن يعاد فتحه تدريجيا بدءا من الأحد بعد تقييم للوضع الأمني. من جانبه، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الهجوم الذي وقع في باحة المسجد الأقصى وأدى إلى مقتل شرطيين إسرائيليين وثلاثة فلسطينيين، داعيا جميع الأطراف إلى "التصرف بمسؤولية لتجنب التصعيد".

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان مساء الجمعة عن إبقاء المسجد الأقصى مغلقا إلى يوم الأحد. وقال البيان:" استنادا إلى تقييم سيجرى الأحد حول الوضع الامني في جبل الهيكل ( التسمية اليهودية للحرم القدسي) سيعاد فتح الموقع تدريجيا أمام المصلين والزوار".

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من جانبه، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الهجوم الذي وقع صباح الجمعة في باحة المسجد الأقصى وأدى إلى مقتل شرطيين إسرائيليين بالإضافة إلى منفذي الهجوم الثلاثة. وقال متحدث باسم غوتيريس إن "الواقعة يمكنها أن تؤجج أعمال عنف أخرى. على الجميع التصرف بمسؤولية لتجنب التصعيد.

مداخلة ليلى عودة مراسلة فرانس 24 حول إغلاق المسجد الأقصى

الرئيس الفلسطيني يدين الهجوم ويحذر من أن إغلاق المنطقة يمكن أن تكون له تبعات

من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس اتصل هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة وأدان الهجوم لكنه قال أيضا إن إغلاق المنطقة يمكن أن تكون له تبعات.

وفي مسعى لتهدئة التوتر فيما يبدو ذكر مكتب نتنياهو أنه قال في بيان إنه لا تغيير في الوضع الراهن للمجمع وهي رسالة أكد عليها في الاتصال الهاتفي مع عباس.

الأزهر والخارجية المصرية والأردنية ينددون بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين

ودان جامع الأزهر في مصر في بيان قيام "سلطات الاحتلال الصهيوني" باعتقال مفتي القدس الشيخ محمد حسين وإغلاق المسجد الأقصى امام المصلين ومنعهم من إقامة صلاة الجمعة.

وتابع الأزهر أن ما حدث يضاف إلى سجل السلطات الإسرائيلية "الطويل من الانتهاكات والجرائم بحق الإنسانية والأرض والمقدسات".

وحذر الأزهر من محاولة إسرائيل استغلال الأحداث في الأراضي الفلسطينية "لتنفيذ مخططه التهويدي في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك".

وشدد الأزهر على أن الأصوات الداعية لإغلاق المسجد الأقصى بشكل دائم من شأنها أن "تستفز مشاعر الغضب لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتهدد الاستقرار".

كما حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان من أن أحداث العنف التي شهدها المسجد الأقصى صباح الجمعة ستدفع باتجاه "تقويض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتشجيع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي على استئناف المفاوضات وإحياء عملية السلام".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن محمد المومني وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة قوله "إن الحكومة تؤكد على رفض أي اعتداء على حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في أماكنهم المقدسة بحرية ومن دون أي إعاقات" ودعا إسرائيل إلى إعادة فتح المنطقة فورا.

وكان ثلاثة اشخاص من فلسطينيي الداخل اطلقوا النار صباح الجمعة على الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية ما أدى إلى مقتل اثنين منهم، وقامت الشرطة بملاحقة الثلاثة إلى باحة المسجد الأقصى حيث قتلتهم.

وبعد ساعات على الهجوم اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مفتي القدس الشيخ محمد حسين عقب صلاة الجمعة عند إحدى بوابات المسجد الأقصى قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات.

ودفع إغلاق المجمع اليوم مئات المصلين للتجمع خارج بوابات المدينة القديمة حيث أدوا صلاة الجمعة.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز



نشرت في : 15/07/2017