بطولة ومبلدون: الإسبانية موغوروزا تسحق الأمريكية فينوس وليامز وتتوج باللقب

سحقت الإسبانية غاربيني موغوروزا السبت منافستها الأمريكية فينوس وليامز، بمجموعتين متتاليتين 7-5 و6-صفر، لتتوج بلقب فردي السيدات في بطولة "ومبلدون" الإنكليزية للتنس.

أحرزت الإسبانية غاربيني موغوروزا الأحد لقب بطولة ومبلدون الإنكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز 7-5 و6-صفر.

وفي المباراة النهائية التي استغرقت 77 دقيقة فقط، تفوقت الإسبانية الشابة (23 عاما) المصنفة 14 بنتيجة 7-5 و6-صفر، على الأمريكية المخضرمة (37 عاما) العاشرة، والتي كانت تسعى لتصبح أكبر لاعبة تحرز لقب البطولة المقامة على ملاعب عشبية، وأكبر لاعبة تحرز لقب بطولة كبرى، منذ بدء تطبيق نظام الاحتراف عام 1968.

وكانت فينوس أكبر لاعبة تبلغ النهائي منذ 23 عاما، وتحديدا منذ مواطنتها التشيكوسلوفاكية الأصل مارتينا نافراتيلوفا عام 1994. إلا أن موغوروزا هي التي حققت إنجازا تاريخيا السبت، إذ أحرزت لقب البطولة الإنكليزية للمرة الأولى في مسيرتها، وباتت ثاني إسبانية تفوز بلقب ويمبلدون منذ مواطنتها ومدربتها كونشيتا مارتينيز.

والمفارقة أن الأخيرة التي كانت تتابع أداء موغوروزا من مدرجات الملعب الرئيسي، أحرزت لقبها عام 1994 على حساب نافراتيلوفا.

وقالت موغوروزا، "المجموعة الأولى كانت صعبة. أتيحت لنا العديد من الفرص. أنا سعيدة بأنني استفدت من الفرص التي أتيحت لي".

وهي المرة الثانية تبلغ فيها موغوروزا نهائي ويمبلدون، إذ سبق لها أن خسرت نهائي 2015 أمام سيرينا، الشقيقة الصغرى لفينوس. وغابت سيرينا بطلة العامين الماضيين هذه السنة بسبب الحمل.

واعتبرت موغوروزا أنه "قبل عامين خسرت النهائي أمام سيرينا وهي قالت لي أنني سأفوز (باللقب) يوما ما. ها أنا قد فزت وأخيرا!".

وهو اللقب الثاني الكبير لموغوروزا بعد بطولة فرنسا المفتوحة 2016 على ملاعب "رولان غاروس" الترابية، عندما تغلبت أيضا على سيرينا وليامس.

أما فينوس المصنفة 11، فكانت تبحث عن لقبها السادس في البطولة الإنكليزية، والأول لها في لندن والبطولات الكبرى عموما منذ 2008.

وبلغت فينوس نهائي ومبلدون للمرة الأولى بعد غياب ثماني سنوات، وأملت في إحراز لقبها الأول فيها منذ تسعة أعوام، علما أنها كانت تحيي هذه السنة الذكرى العشرين لخوضها البطولة للمرة الأولى.

وقالت اللاعبة الأمريكية "مبروك غاربيني. أنا أعلم إلى أي حد تبذلين جهدا (...) حاولت جهدي للقيام بالأمور التي تقوم بها سيرينا، إلا انني أعتقد أنه ستكون ثمة فرص أخرى أمامي".

فرانس 24/ أ ف ب



نشرت في : 15/07/2017