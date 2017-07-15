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أفريقيا

الجزائر: الحرائق تلتهم ألف هكتار من الغابات وتتلف محاصيل زراعية وأشجار مثمرة

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/07/2017

أعلنت الحماية المدنية في الجزائر السبت أن عدة حرائق نشبت في مناطق مختلفة من البلاد وأتت على أكثر من ألف هكتار من الغابات، كما أتلفت 49 هكتار من محاصيل القمح و1633 شحرة مثمرة. وشهدت الجزائر الأسبوع الماضي موجة حر شديدة وصلت إلى 44 درجة في بعض المناطق.

قضت الحرائق التي نشبت في مناطق مختلفة من الجزائر خلال الساعات الـ 48 الماضية على أكثر من ألف هكتار من الغابات، كما أتلفت محاصيل زراعية وأشجارا مثمرة، حسب حصيلة قدمتها الحماية المدنية السبت.

وذكرت مديرية الحماية المدنية في بيان أنه "خلال الساعات الـ48 الماضية تم إخماد 97 حريقا في الغابات تسببت بإتلاف 1082,5 هكتارا".

وأضاف البيان أن الحرائق تسببت أيضا في إتلاف "49 هكتارا من محاصيل القمح و1633 شجرة مثمرة".

وفي حصيلة سابقة ذكرت مديرية الغابات أن الحرائق تسببت في إتلاف أكثر من 1500 هكتار خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 تموز/يوليو، بحسب ما أفادت الإذاعة الجزائرية.

وشهدت الجزائر خلال الأسبوع الماضي موجة حر شديدة حيث وصلت الحرارة إلى 40 درجة في المناطق الساحلية، و44 درجة في المناطق الداخلية.

فرانس 24/ أ ف ب
 

نشرت في : 15/07/2017

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