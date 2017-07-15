الجزائر: الحرائق تلتهم ألف هكتار من الغابات وتتلف محاصيل زراعية وأشجار مثمرة

أعلنت الحماية المدنية في الجزائر السبت أن عدة حرائق نشبت في مناطق مختلفة من البلاد وأتت على أكثر من ألف هكتار من الغابات، كما أتلفت 49 هكتار من محاصيل القمح و1633 شحرة مثمرة. وشهدت الجزائر الأسبوع الماضي موجة حر شديدة وصلت إلى 44 درجة في بعض المناطق.

قضت الحرائق التي نشبت في مناطق مختلفة من الجزائر خلال الساعات الـ 48 الماضية على أكثر من ألف هكتار من الغابات، كما أتلفت محاصيل زراعية وأشجارا مثمرة، حسب حصيلة قدمتها الحماية المدنية السبت.

وذكرت مديرية الحماية المدنية في بيان أنه "خلال الساعات الـ48 الماضية تم إخماد 97 حريقا في الغابات تسببت بإتلاف 1082,5 هكتارا".

وأضاف البيان أن الحرائق تسببت أيضا في إتلاف "49 هكتارا من محاصيل القمح و1633 شجرة مثمرة".

وفي حصيلة سابقة ذكرت مديرية الغابات أن الحرائق تسببت في إتلاف أكثر من 1500 هكتار خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 تموز/يوليو، بحسب ما أفادت الإذاعة الجزائرية.

وشهدت الجزائر خلال الأسبوع الماضي موجة حر شديدة حيث وصلت الحرارة إلى 40 درجة في المناطق الساحلية، و44 درجة في المناطق الداخلية.

فرانس 24/ أ ف ب



نشرت في : 15/07/2017