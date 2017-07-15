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الشرق الأوسط

إعادة فتح باحة المسجد الأقصى الأحد للمصلين والزوار والسياح

© أ ف ب/أرشيف | مسجد قبة الصخرة في مدينة القدس الشرقية المحتلة

فيديو ليلى عودة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/07/2017

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بيانا مساء السبت، جاء فيه أن باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة سيعاد فتحها الأحد أمام المصلين والزوار والسياح، بعد إغلاقها الجمعة إثر هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان مساء السبت، أن باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة سيعاد فتحها الأحد، بعدما أغلقت الجمعة إثر هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين اثنين.

وجاء في البيان، "اتخذ قرار بإعادة فتح جبل الهيكل (باحة الأقصى) في شكل تدريجي غدا (الأحد) للمصلين والزوار والسياح".

للمزيد: إسرائيل تعلن إبقاء المسجد الأقصى مغلقا إلى يوم الأحد والأمم المتحدة تدعو للتهدئة

وأثار قرار إغلاق باحة الأقصى تنديدا عارما لدى الفلسطينيين وفي العالم الإسلامي، إذ تظاهر مئات الأشخاص بعد صلاة عصر السبت في العاصمة الأردنية عمان احتجاجا على القرار.

مسيرة في العاصمة الأردنية تنديدا بقرار إسرائيل إغلاق المسجد الأقصى

وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية وائل عربيات حذر السبت إسرائيل من مواصلة إغلاق المسجد الأقصى "بحجة احتواء العنف والتوتر"، مؤكدا أن "هذ ألامر يشكل حدثا خطيرا (..) لم يشهده المسجد الأقصى منذ أكثر من 800 عام".

فيما دعا وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني الجمعة إسرائيل إلى إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين "فورا"، وفتح تحقيق "فوري وشامل" في الأحداث التي وقعت في القدس الشرقية.

البيت الأبيض يدين الهجوم "بشدة"

من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض في بيان السبت "إدانته الشديدة" لهجوم القدس، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي" في القدس، مضيفا أنه "ينبغي عدم التسامح أبدا مع الإرهاب".

وتابع أن ما حصل "لا يتوافق مع تحقيق السلام ويجب أن ندينه بأشد العبارات ونهزمه ونقضي عليه".

واختتم بالقول إن "إسرائيل طمأنت العالم إلى أن ليس لديها أي نية لتغيير وضع هذا المكان المقدس، وهو قرار ترحب به الولايات المتحدة".

وأغلقت قوات الأمن الإسرائيلية أجزاء من المدينة القديمة في القدس السبت، وبقي المسجد الأقصى مغلقا غداة الهجوم الذي أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين اثنين، وأدى إلى تصعيد التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

واتخذت السلطات الإسرائيلية القرار غير المعتاد بإغلاق باحة الأقصى أمام المصلين الجمعة، ما أثار غضب المسلمين، والأردن الذي يشرف على المقدسات الإسلامية في القدس بموجب معاهدة سلام موقعة بين البلدين عام 1994.
 

فرانس 24/ أ ف ب
 

نشرت في : 15/07/2017

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