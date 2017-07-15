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مجتمع

رحيل الإيرانية مريم ميرزاخاني أول امرأة تنال ميدالية "فيلدز" في الرياضيات

© أ ف ب /أرشيف | عالمة الرياضيات الإيرانية مريم ميرزاخاني خلال مؤتمر في العاصمة سول، في 13 آب/أغسطس 2014

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/07/2017

عن 40 عاما، رحلت السبت مريم ميرزاخاني، العالمة الإيرانية، وأول امرأة تتوج بميدالية "فيلدز" في الرياضيات، وذلك "جراء السرطان. وتوفيت ميزاخاني في مستشفى أميركي"، بحسب ما أعلنت وسائل إعلامية إيرانية.

توفيت عالمة الرياضيات الإيرانية مريم ميرزاخاني عن 40 عاما ، وهي أول امرأة تنال ميدالية "فيلدز"، أهم تكريم في هذا المجال العلمي، جراء مضاعفات إصابتها بالسرطان في الولايات المتحدة، على ما أعلن أحد المقربين منها ووسائل إعلام إيرانية السبت. 

وكتب العالم الأمريكي الإيراني فيروز مايكل نادري، وهو عضو سابق في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وصديق للعالمة الراحلة، عبر "تويتر" و"أنستغرام"، "شعلة نور انطفأت اليوم. انفطر قلبي... لقد رحلت باكرا جدا".

وأضاف في رسالة أخرى، مرفقة بصورة بالأبيض والأسود لمريم ميرزاخاني بقصة شعرها القصيرة، "نابغة؟ نعم، لكنها أيضا ابنة وأم وزوجة".

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية بينها وكالة "مهر"، أن مريم ميرزاخاني توفيت "جراء السرطان في مستشفى أمريكي".

وتعد مريم ميرزاخاني، المولودة سنة 1977، أول امرأة تنال ميدالية "فيلدز" عام 2014، التي تمنح منذ سنة 1936 لعلماء رياضيات دون سن الأربعين، وهي بمثابة جائزة نوبل في مجال الرياضيات.

والأستاذة في جامعة ستانفورد الأمريكية، والمتخصصة في هندسة الأشكال غير الاعتيادية، اكتشفت طرقا جديدة لاحتساب أحجام الأجسام ذي الأشكال المخروطية مثل سرج الخيل.

وكانت مريم ميرزاخاني تحلم في طفولتها بأن تصبح كاتبة، غير أنها أبدت شغفا بالأرقام والمعادلات الحسابية منذ الصفوف الثانوية رافقها طوال حياتها.

كما فازت ميرزاخاني خلال مراهقتها بالأولمبياد الدولي للرياضيات لسنتين على التوالي في 1994 و1995، مع تحقيقها نتيجة ممتازة في النسخة الثانية. وبدأت العمل كأستاذة للرياضيات في جامعة ستانفورد سنة 2008، وهي متزوجة ولها ابنة.
 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/07/2017

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