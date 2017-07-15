باريس تسعى إلى المساهمة في جهود الوساطة التي تقودها الكويت لحل الأزمة الخليجية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من الدوحة السبت، عقب محادثات أجراها مع نظيره القطري في محاولة جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية، إن على بلاده القيام "بدور مسهل للوساطة" التي تقودها الكويت، داعيا إلى "الحوار والتهدئة" بين الدول العربية المنخرطة في النزاع.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من العاصمة القطرية السبت، أن باريس تسعى إلى المساهمة في جهود الوساطة التي تقودها الكويت لحل الأزمة بين قطر وأربع دول عربية.

وعقب محادثات أجراها مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال لودريان للصحافيين إن "فرنسا يجب أن تقوم بدور مسهل للوساطة" التي تقودها الكويت.

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ووصل لودريان إلى قطر كجزء من جولة في الخليج تهدف إلى المساعدة في نزع فتيل الأزمة بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

تصريح وزير الخارجية الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري بالعاصمة الدوحة

كما أشار في هذا السياق إلى أن "فرنسا قلقة للغاية من التدهور المفاجئ في العلاقات بين قطر والعديد من جيرانها".

وأضاف أن بلاده "تتواصل مع جميع هذه الدول للمساعدة في البحث عن حل"، داعيا إلى "الحوار والتهدئة" بين الدول العربية المنخرطة في النزاع.

من جانبه، رحب وزير الخارجية القطري "بدور فرنسا الداعم للوساطة الكويتية في حل الأزمة على أساس الاحترام المتبادل وأحكام القوانين الدولية"، وأشار إلى أن مباحثاته مع نظيره الفرنسي تناولت الظروف التي تمر بها دولة قطر حاليا.

كما جدد حرص قطر على مكافحة الإرهاب، ولكنه أشار إلى أن "إجراءات دول الحصار تعطل هذا الهدف باعتبار أنه يتطلب عملا جماعيا"، مضيفا أنه "لا يمكن مكافحة الإرهاب بممارسة الدول للإرهاب الفكري والسياسي".

وأكد لودريان أنه يعول على تعزيز التعاون بين فرنسا وقطر "في مجال مكافحة الإرهاب وخصوصا في مكافحة تمويل الإرهاب".



تصريح وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي بالعاصمة الدوحة

وإثر مهمة وساطة قام بها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، استمرت أربعة أيام ولم تحقق الكثير، يتوجه لودريان إلى السعودية والكويت والإمارات في إطار تخفيف حدة التوترات في الخليج.

وفرضت الرياض وحلفاؤها عقوبات على الدوحة في الخامس من حزيران/يونيو، بما في ذلك إغلاق حدودها البرية الوحيدة، إضافة إلى حرمان قطر من استخدام المجال الجوي لكل من الدول الأربع التي أصدرت أوامر لمواطنيها بمغادرة قطر.

كما تتهم هذه الدول الدوحة بدعم التطرف والتقارب مع إيران.



فرانس 24/ أ ف ب



نشرت في : 15/07/2017