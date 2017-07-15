شهود عيان في اعتداء الغردقة: المهاجم سدد عدة طعنات قاتلة لضحاياه وكان "يبحث عن أجانب"

أفادت مصادر أمنية وشهود عيان الجمعة أن المهاجم الذي قتل سائحتين ألمانيتين وأصاب أربعة أخريات من جنسيات مختلفة في الغردقة جنوب شرق مصر قد تسلل من أحد الشواطئ وارتكب جريمته في فندقين متجاورين قبل أن يسمك به موظفو أحد الفنادق. وقال أحد شهود العيان إن المهاجم "كان يبحث عن أجانب ولم يكن يريد أي مصريين". من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الألمانية السبت مقتل اثنتين من رعاياها في الهجوم.

أكدت السلطات الألمانية السبت أن القتيلتين اللتين سقطتا طعنا في الغردقة جنوب شرق مصر الجمعة تحملان الجنسية الألمانية. وقالت متحدثة باسم الوزارة في بيان "نؤكد بأسف شديد أن سائحتين ألمانيتين قتلتا في هجوم الغردقة".

وكانت مصادر مصرية وشهود عيان قالت الجمعة إن مصريا طعن سائحتين ألمانيتين حتى الموت وأصاب أربع سائحات أجنبيات أخريات في منتجع الغردقة الشهير على البحر الأحمر بعد أن بحث عن أجانب لمهاجمتهم فيما يبدو.

المهاجم نفذ الاعتداء في فندقين مختلفين وكان يبحث عن أجانب

وقال مسؤولون ومصادر أمنية إن المهاجم قتل السائحتين الألمانيتين وأصاب سائحتين من جمهورية التشيك على شاطئ فندق ذهبية ثم سبح إلى شاطئ فندق صني دايز البالاسيو المجاور ليطعن سائحتين أخريين قبل أن يمسك به موظفون وتلقي الشرطة القبض عليه.

وقال سعود عبد العزيز مدير الأمن والعلاقات العامة في فندق صني دايز البالاسيو إن المهاجم طعن السائحتين الألمانيتين حتى الموت. وقال "سدد لكل منهما ثلاث طعنات في الصدر وماتتا على الشاطئ". وأضاف أن المهاجم قفز بعد ذلك من فوق جدار يفصل فندقين وسبح إلى شاطئ آخر.

وتابع أن المهاجم طعن سائحتين من جمهورية التشيك وسائحتين من أرمينيا لكن مسؤولين آخرين قالوا إن إحدى المصابات روسية. وتتلقى المصابات العلاج في مستشفى محلي.

وقال موظف في فندق ذهبية "كان يبحث عن أجانب ولم يكن يريد أي مصريين".

من جنبها، قالت وزارة الداخلية المصرية إنه يجري استجواب المهاجم لتحديد دوافعه.

وقالت وزارة خارجية جمهورية التشيك في تغريدة على تويتر إن سائحة تشيكية أصيبت بجراح طفيفة في الساق.

ويعاني قطاع السياحة في مصر من انخفاض الإيرادات وأعداد السياح في السنوات الأخيرة خصوصا بعد اعتداء تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" استهدف طائرة روسية في تشرين الأول/اكتوبر 2015 بعيد إقلاعها من شرم الشيخ ما أدى إلى مقتل 224 شخصا.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 15/07/2017