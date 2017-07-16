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رياضة

السنغال: مقتل ثمانية أشخاص بسبب التدافع في ملعب لكرة القدم بدكار

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/07/2017

أفادت وكالة الأنباء السنغالية الرسمية السبت أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بسبب التدافع الذي أعقب صدامات في نهاية بطولة السنغال لكرة القدم. وحدث التدافع في استاد رياضي بدكار بعد تراشق بمقذوفات بين مشجعي الفريقين المتنافسين مما استدعى تدخل الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع. وأضافت الوكالة أن أحد جدران الملعب انهار خلال عملية التدافع.

قتل ثمانية أشخاص على الاقل مساء السبت في استاد رياضي في دكار بسبب تدافع حصل إثر اندلاع صدامات في نهاية بطولة السنغال في كرة القدم، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة إن أحد جدران إستاد ديمبا-ديوب إنهار بينما كان المتفرجون يحاولون الخروج من الملعب بعد انتهاء المباراة بين فريقي أواكام وستاد دي مبور، مشيرة إلى سقوط "العديد من الجرحى".

وأضافت إنه "لدى انتهاء الوقت الإضافي" حصل تضارب وتراشق بمقذوفات مما استدعى تدخل الشرطة لتفريق المشجعين الذين كان المدرج مكتظا بهم.

وأوضحت الوكالة ان الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.

وتعرض السنغال هذه السنة لانتقادات حادة بسبب خروقات أمنية حصلت خلال فعاليات ضخمة ولا سيما مقتل عشرات الأشخاص خلال حفل ديني في نيسان/أبريل الماضي.

فرانس 24/ أ ف ب

 

نشرت في : 16/07/2017

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