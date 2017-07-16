واشنطن: على طهران أن "تفرج فورا" عن جميع السجناء الأمريكيين

طالبت الولايات المتحدة إيران الأحد بـ"الإفراج الفوري" عن جميع الأمريكيين "المعتقلين في شكل ظالم" لديها، بحسب مسؤول في الخارجية الأمريكية، وذلك بعدما حكم القضاء الإيراني بالسجن عشرة أعوام على أمريكي بتهمة "التسلل".

صرح مسؤول في الخارجية الأمريكية الأحد أن الولايات المتحدة تطالب إيران بـ"الإفراج الفوري" عن جميع الأمريكيين "المعتقلين في شكل ظالم" في الجمهورية الإسلامية، وذلك بعدما حكم القضاء الإيراني بالسجن عشرة أعوام على أمريكي بتهمة "التسلل".

وقال المسؤول الأمريكي، على وقع تصاعد التوتر بين البلدين منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، إن "النظام الإيراني يواصل اعتقال مواطنين أمريكيين وأجانب آخرين، مستندا إلى ملاحقات مختلقة في موضوع الأمن القومي".

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ولم يدل المسؤول بأي تفاصيل عن الأمريكي الذي حكم في إيران، لكنه ذكر بأن "على جميع مواطني الولايات المتحدة، وخصوصا من يحملون جنسية مزدوجة (أمريكية وإيرانية) ممن ينوون التوجه إلى إيران، أن يقرأوا بعناية آخر مذكرة تحذير حول الرحلات"، والتي لا تنصح الأمريكيين بالتوجه إلى هذا البلد.

ولا علاقات دبلوماسية بين واشنطن وطهران منذ نيسان/أبريل 1980 إثر الثورة الإسلامية في إيران.

ووقع البلدان مع قوى غربية أخرى في تموز/يوليو 2015 اتفاقا حول برنامج طهران النووي ترفضه إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وكان المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين محسني إيجائي، قد أعلن في وقت سابق الأحد، أن حكما بالسجن عشرة أعوام صدر بحق مواطن أمريكي متهم بـ"التسلل".

وفي مؤتمر صحافي نقل التلفزيون الرسمي وقائعه، قال محسني إيجائي، إن "أمريكيا يحمل أيضا جنسية أخرى (غير إيرانية) تم كشف هويته وتوقيفه من جانب أجهزة الاستخبارات (...) كان آتيا في مهمة تسلل وحكم بالسجن عشرة أعوام".

وأضاف أن "هذا الشخص كان يوجهه الأمريكيون مباشرة" في مهمته، من دون أن يحدد طبيعة المهمة ولا تاريخ توقيفه أو هويته.



فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 16/07/2017