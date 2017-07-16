بطولة ومبلدون: السويسري فيدرير ينفرد بالرقم القياسي بلقب ثامن

أحرز اللاعب السويسري روجيه فيدرير الأحد لقبه الثامن في بطولة "ومبلدون" الإنكليزية في كرة المضرب، بفوزه على الكرواتي مارين سيليتش بثلاثة مجموعات نظيفة، معززا بذلك رقمه القياسي في عدد ألقاب بطولات "الغراند سلام" بإحرازه اللقب 19.

انفرد السويسري روجيه فيدرير بالرقم القياسي لعدد ألقاب بطولة ومبلدون الإنكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بإحرازه لقبه الثامن الأحد على حساب الكرواتي مارين سيليتش.

وفاز فيدرير الذي يتم السادسة والثلاثين من عمره في الثامن من آب/أغسطس المقبل، على منافسه الكرواتي (28 عاما) بثلاث مجموعات نظيفة 6-3، 6-1، و6-4، ليصبح أكبر لاعب يرفع كأس البطولة المقامة على ملاعب عشبية منذ الأسترالي آرثر آش، الذي كان في الثانية والثلاثين من العمر عندما أحرز اللقب عام 1976.

وكان السويسري يتشارك الرقم القياسي في عصر الاحتراف مع الأمريكي المعتزل بيت سامبراس.

وبذلك عزز فيدرير الذي كان يخوض النهائي الـ 11 له في ومبلدون والتاسع والعشرين في البطولات الكبرى، رقمه القياسي في عدد ألقاب بطولات "الغراند سلام" بإحرازه اللقب 19، على حساب منافسه الكرواتي الذي كان يخوض ثاني نهائي له في البطولات الكبرى، بعد نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية التي أحرز لقبها عام 2014.

كما أصبح فيدرير أول لاعب منذ السويدي بيورن بورغ عام 1976، يحرز لقب البطولة المقامة على ملاعب نادي عموم إنكلترا من دون أن يخسر مجموعة واحدة.

وطبعت المباراة دموع اللاعبين، فيدرير بعد حسمه اللقب، وسيليتش في الأجزاء الأولى من المجموعة الثانية، بعيد استدعائه المعالج الفيزيائي إثر تأخره بنتيجة صفر-3.

وكان سيليتش يخوض النهائي الثاني له في البطولات الكبرى، بعدما أحرز لقب بطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية عام 2014.



فرانس 24/ أ ف ب



نشرت في : 16/07/2017