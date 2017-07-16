وزير الخارجية الفرنسي يؤكد استعداد الدوحة للحوار شرط عدم المساس بسيادتها

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن الدوحة مستعدة لإجراء محادثات بناءة مع جيرانها شرط عدم المساس بسيادتها. والتقى لودريان في مدينة جدة السعودية بنظيره السعودي عادل الجبير وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في إطار المساعي الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الخليجية. ويتوجه وزير الخارجية الفرنسي بعد ذلك إلى الكويت والإمارات.

التقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مساء السبت بنظيره السعودي عادل الجبير وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان لودريان وصل إلى مدينة جدة السعودية قادما من الدوحة في إطار جولة خليجية تشمل أيضا الكويت والإمارات.

وقال لودريان "نريد التزاما قويا من الجميع ضد الإرهاب (...) وفي هذا السياق، من المهم أن يكون مجلس التعاون الخليجي متحدا لكي يبقى حصنا ضد انعدام الاستقرار".

كلمة وزير الخارجية الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي في جدة

وكان وزير الخارجية الفرنسي أجرى محادثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة السبت. وأكد في مؤتمر صحفي إن "فرنسا يجب أن تقوم بدور مسهل للوساطة" التي تقودها الكويت.

وأشار لودريان إلى أن "فرنسا قلقة للغاية من التدهور المفاجئ في العلاقات بين قطر والعديد من جيرانها". وأضاف أن بلاده "تتواصل مع جميع هذه الدول للمساعدة في البحث عن حلّ وتُوجّه الى الجميع رسالة حوار وتهدئة.

كلمة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي في جدة

ورحب وزير الخارجية القطري "بدور فرنسا الداعم للوساطة الكويتية في حل الأزمة على أساس الاحترام المتبادل وأحكام القوانين الدولية".

وزير الخارجية القطري: "لا يمكن مكافحة الإرهاب بممارسة الدول للإرهاب الفكري والسياسي"

وجدد الوزير القطري حرص الدوحة على مكافحة الإرهاب، لكنه أشار إلى أن "إجراءات دول الحصار تعطل هذا الهدف باعتبار أنه يتطلب عملا جماعيا"، مضيفا أنه "لا يمكن مكافحة الإرهاب بممارسة الدول للإرهاب الفكري والسياسي.

وأكد لودريان أنه يعول على تعزيز التعاون بين فرنسا وقطر "في مجال مكافحة الإرهاب وخصوصا في مكافحة تمويل الارهاب". وأوضح أنه لاحظ لدى محاوريه في الدوحة استعدادا "لإجراء محادثات بناءة مع الجيران شرط عدم المساس بسيادة" قطر.

وتأتي جولة لودريان الخليجية بعد مهمة وساطة أجراها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون استمرت أربعة أيام ولم تحقق الكثير في إطار تخفيف حدة التوترات في الخليج.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 16/07/2017