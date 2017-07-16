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الشرق الأوسط

مصر: الشرطة تعتقل رجل بعد طعنه حارس كنيسة بالإسكندرية بالسكين

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/07/2017

هاجم رجل بسكين السبت حارس كنيسة "القديسين" بالإسكندرية شمال مصر، وأصابه بجروح في رقبته بعد أن منعه الحارس من دخول الكنيسة، مطالبا بتفتيش حقيبة كانت بحوزته. وقاوم الحارس المهاجم واستطاع تحييده بمساعدة حراس آخرين، وتم تسليمه للشرطة التي تباشر استجوابه.

  أفاد مسؤول في الشرطة المصرية السبت أن رجل  هاجم حارس كنيسة بسكين وأصابه بجروح في رقبته بعد أن منعه من دخول كنيسة في محافظة الإسكندرية شمال مصر السبت.

وقاوم الحارس المهاجم وسيطر عليه وهرع آخرون للمساعدة في السيطرة على المسلح الشاب الذي يجرى استجوابه، حسب ما أفاد المسؤول.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "لا نزال نحقق"، حين سئل إذا ما كان المهاجم في حادث السبت متطرفا.

ولم يقدم المسؤول أي معلومات عن المهاجم باستثناء ديانته.

وتظهر كاميرات المراقبة رجلا يضع سماعات الأذن ويحمل حقيبة وهو يحاول دخول الكنيسة قبل أن يتم إرجاعه من قبل حارس طلب تفتيش حقيبته.

وأخرج الرجل سكينا وطعن الحارس في رقبته، إلا أن الأخير قاوم الطعنة وسيطر على المهاجم بمساعدة حراس آخرين.

ويأتي الحادث الذي وقع في كنيسة "القديسين مار مرقص الرسول والبابا بطرس" في سيدي بشر في الإسكندرية بعد يومين من تعليق الكنائس المصرية لأنشطتها مثل المؤتمرات والرحلات لأسباب أمنية.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2017ت، قتل عشرات الأقباط في ثلاث هجمات انتحارية شنها تنظيم "الدولة الإسلامية" ضد كنائس قبطية في القاهرة والإسكندرية وطنطا في دلتا النيل وهجوم مسلح استهدف حافلة تقل أقباطا في المنيا في وسط مصر. كما هدد التنظيم المتطرف بشن مزيد من الهجمات.

فرانس 24/ أ ف ب

 

نشرت في : 16/07/2017

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