مصر: قتيل وعشرات المصابين في اشتباكات بين الشرطة وسكان جزيرة على نهر النيل

قتل شخص وأصيب العشرات الأحد في جزيرة الوراق على نهر النيل في مصر، إثر اشتباكات بين الشرطة والسكان، في إطار حملات الحكومة المصرية لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حسب وزارتي الداخلية والصحة.

وقعت مواجهات بين أشخاص يسكنون جزيرة على نهر النيل في مصر وقوات الأمن الأحد، في إطار حملات الحكومة المصرية لإزالة التعديات على أملاك الدولة، ما أدى إلى مقتل شخص ووقوع إصابات من الجانبين، حسب وزارتي الداخلية والصحة.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إن قوة أمنية توجهت إلى جزيرة الوراق التابعة لحي الوراق الشعبي في شمال القاهرة الكبرى، لكنها "فوجئت بقيام البعض من المعتدين بالتجمهر والاعتراض على تنفيذ قرارات الإزالة".

وتابع البيان أن عددا من أهالي الجزيرة "قاموا بالتعدي على القوات بإطلاق أعيرة الخرطوش ورشقها بالحجارة، ما دفع القوات لإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتجمعين والسيطرة على الموقف، ونتج عن ذلك إصابة 31 من رجال الشرطة".

من جهة أخرى، أكد بيان لوزارة الصحة "وفاة مواطن وإصابة 19 آخرين من المدنيين في حادث تأمين إزالة تعديات على أراضي الدولة بجزيرة الوراق وسط النيل".

مداخلة مراسل فرانس24 مستجاب عبدالله حول الاشتباكات بين الأمن المصري وسكان جزيرة الوراق

بيد أن يحيى المغربي (72 عاما) أحد أهالي الجزيرة، والذي شغل منصب رئيس المجلس المحلي للجزيرة منذ عام 1995 ولمدة 16 عاما، قال إن في الجزيرة "90 ألف شخص، ومساحتها حوالي 1700 فدان لا تمتلك الدولة منها إلا 60 فدانا، أما ما تبقى فهو ملكية خاصة مسجلة ومُشهرة للناس ولا يجوز الاعتداء على حرمتها بموجب الدستور والقانون".

وتابع المغربي والذي كان شاهد عيان على الأحداث، أن "هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة بإنزال قوات على الجزيرة دون سابق إنذار للأهالي لتقوم بإخلائها، وهو ما لن نسمح به ولو متنا جميعا".

كما أكد المغربي عدم استخدام الأهالي أسلحة نارية، وأن "سلاح الناس كان الحجارة فقط"، مشيرا إلى أن شابا في الثانية والثلاثين من العمر سقط قتيلا نتيجة عيار ناري أُطلق خلال الاشتباكات.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها في أيار/مايو الماضي، وعقد مؤتمرا في حزيران/يونيو أعلن فيه رئيس هيئة الرقابة الإدارية البيانات الرسمية لهذه الأراضي وما تم استعادته منها.

وبلغ إجمالي مساحة أراضي الدولة المتعدى عليها في جميع محافظات مصر 1,9 مليون فدان في النطاق الزراعي، بالإضافة إلى 168 مليون متر مربع في نطاق المباني.



فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 16/07/2017