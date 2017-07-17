اليمن: مقتل 15 حوثيا وثمانية جنود خلال مواجهات غربي البلاد

أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل 15 حوثيا وثمانية جنود موالين للرئيس هادي منصور، خلال هجوم نفذه الجيش الحكومي على مواقع للحوثيين في منطقتين جنوبي غرب البلاد.

قالت مصادر عسكرية يمنية إن 15 متمردا حوثيا وثمانية جنود قتلوا اليوم الاثنين إثر مهاجمة القوات الحكومية لمواقع الحوثيين في منطقتين جنوب غرب البلاد.

كما فجّر انتحاري سيارة محملة بالمتفجرات عند بوابة قاعدة عسكرية في عين بامعبد في محافظة شبوة، بحسب مسؤول أمني. وقال المسؤول إن الهجوم أدى إلى مقتل ثلاثة جنود على الأقل.

وهاجمت القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي موقعا للمتمردين الحوثيين وحلفائهم من المقاتلين الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح في منطقة حيس، على الطريق الذي يربط مدينة تعز بمرفأ الحديبة على البحر الأحمر.

وأوضح المسؤولون أن الهجوم استهدف قطع الطريق المؤدية إلى المرفأ الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين.

وأضافوا أن الهجوم الثاني استهدف المتمردين في منطقة الهاملي شمال مرفأ المخا، والتي استعادتها القوات الحكومية في شباط/فبراير الماضي كجزء من عملية كبيرة مستمرة لإبعاد الحوثيين عن مناطق ساحل البحر الأحمر.

وأفاد المسؤولون أن عدة جنود جرحوا خلال المواجهات، وأن طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ساندت القوات الحكومية في هجومها.

وشن التحالف في آذار/مارس 2015 عملية ضد الحوثيين بعد أن حاصر المتمردون الرئيس هادي في عدن واجبروه على مغادرتها الى الرياض.

سيطرة على الأراضي

واستعادت القوات الحكومية منذ ذلك الوقت السيطرة على خمس محافظات جنوبية، منها عدن التي تحولت إلى مقر مؤقت لحكومة هادي. وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 8000 شخص قد قتلوا منذ بدء النزاع في اليمن في آذار/مارس 2015، معظمهم من المدنيين. كما تفشى مؤخرا وباء الكوليرا في البلاد التي تقف على حافة انتشار المجاعة.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 17/07/2017