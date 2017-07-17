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الشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي: إضافة 16 سوريا إلى لائحة العقوبات لاتهامهم بتطوير أسلحة كيمائية

© أ ف ب/ أرشيف | صورة لأحد ضحايا هجوم يشتبه أنه بالأسلحة الكيماوية في مدينة خان شيخون السورية

آخر تحديث : 17/07/2017

قرر الاتحاد الأوروبي الاثنين إضافة أسماء 16 شخصية سورية إلى لائحة الذي تشملهم عقوبات تستهدف النظام السوري. وذلك لاتهامهم بالمشاركة في تطوير واستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين.

أعلن الاتحاد الأوروبي عن توسيع قائمة الذي تشملهم عقوبات الاتحاد. وتضم القائمة الجديدة 16 شخصية سورية، تتهمهم بروكسل، بالمساهمة في تطوير مشروع الأسلحة الكيماوية السورية، التي تتهم دمشق باستعمالها ضد المدنيين.

وتشمل قائمة الأسماء الجديدة ثمانية من ضباط الجيش وثمانية علماء قال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إنهم "شاركوا في نشر الأسلحة الكيميائية واستخدامها". ويمثل المجلس أعضاء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين.

وقال وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون الاثنين في بروكسل إن القائمة الجديدة "تظهر تصميم بريطانيا وسائر أصدقائنا في أوروبا على التصرف ضد أولئك المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا".

وكان خبراء من منظمة حظر الأسلحة الدولية في تقرير يعود إلى 30 حزيران/يونيو استخدام غاز السارين خلال قصف قرية خان شيخون في 4 نيسان/أبريل في سوريا حيث قتل 87 شخصا بينهم عدد كبير من الأطفال. ويتهم الغرب قوات الحكومة السورية بشن هجوم كيميائي في خان شيخون لكن النظام السوري وحليفته روسيا ينفيان ذلك.

عقوبات أوروبية

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 67 "كيانا" سورياً قضى بتجميد أصولها. وتشمل العقوبات المفروضة على سوريا حظرا على النفط وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على تصدير تجهيزات وتكنولوجيا. ومددت العقوبات في 29 أيار/ مايو الماضي حتى 1 حزيران/ يونيو 2018.

وندد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف خلال زيارته لبروكسل الأسبوع الماضي "بعواقب العقوبات الأوروبية والأمريكية" المفروضة على النظام السوري.


فرانس 24/ أ ف ب
 

نشرت في : 17/07/2017

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