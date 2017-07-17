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أمريكا

فنزويلا: تصويت شعبي كبير في استفتاء رمزي ضد الرئيس مادورو

© أ ف ب/أرشيف

فيديو فايزة قارح

نص فرانس 24

آخر تحديث : 17/07/2017

أكثر من 7,1 مليون ناخب شاركوا الأحد في استفتاء رمزي نظمته المعارضة في فنزويلا ضد مشروع الرئيس نيكولاس مادورو لإنشاء جمعية تأسيسية. واعتبر البعض هذا الاستفتاء "عصيانا مدنيا" ويجري بدون موافقة السلطات. فيما قتلت امرأة وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح في إطلاق نار الأحد أمام مركز تصويت في كراكاس.

كانت المشاركة الشعبية حاشدة الأحد في الاستفتاء الرمزي الذي نظمته المعارضة ضد مشروع الرئيس نيكولاس مادورو لإنشاء جمعية تأسيسية، حيث كانوا أكثر من 7,1 مليون فنزويلي الذين أدلوا بأصواتهم في هذا الاستفتاء بحسب ما أعلن عمداء جامعات يشرفون على التنظيم وذلك بعد فرز 95% منها.

وصرحت سيسيليا غارسيا أروتشا عميدة الجامعة المركزية في فنزويلا أن البلاد "وجهت رسالة واضحة إلى السلطة التنفيذية وإلى العالم"، موضحة أن 6,492,381 شخص صوتوا في البلاد و693,789 ألفا في الخارج.

ويهدف الاستفتاء الذي يقدم على أنه "عصيان مدني" ويجري بدون موافقة السلطات، إلى التعبير عن رفض الفنزويليين لمشروع الجمعية التأسيسية، حسب ما تقول المعارضة الممثلة في تحالف "طاولة الوحدة الديمقراطية".

وأفاد معهد استطلاعات الرأي "داتانالايزس" بأن نحو سبعين بالمئة من الفنزويليين يعارضون الجمعية التأسيسية وثمانين بالمئة يدينون إدارة مادورو لبلد مشلول جزئيا ويشهد منذ أكثر من ثلاثة أشهر تظاهرات قتل فيها 95 شخصا منذ الأول من نيسان/أبريل.

مقتل امرأة وإصابة ثلاثة آخرين

أفادت النيابة العامة بمقتل امرأة وأصابة ثلاثة أشخاص بجروح في إطلاق نار الأحد أمام مركز تصويت في كراكاس، وأضافت أن رجالا على دراجة نارية فتحوا النار في حي بغرب العاصمة الفنزويلية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 17/07/2017

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