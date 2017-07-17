الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

أزمة دول الخليج وقطر : أي إنجازات لتعدد الجولات؟

للمزيد

حدث اليوم

فرنسا - إسرائيل : ماكرون وقضية الشرق الأوسط

للمزيد

محاور

محاور مع محمد شحرور: هل إصلاح الخطاب الاسلامي ممكن؟

للمزيد

أسبوع في العالم

ماكرون - ترامب : نحو تجديد المحور الفرنسي-الأمريكي ؟

للمزيد

ضيف الاقتصاد

العراق.. أي استراتيجية لتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل دعم الاقتصاد؟

للمزيد

ضيف اليوم

العيد الوطني الفرنسي.. ماكرون يشرف على العرض العسكري بحضور ترامب

للمزيد

مراسلون

الرقة: اقتحام عاصمة الرعب

للمزيد

ضيف اليوم

الحرب في سوريا.. أكراد سوريا بين خياري الانفصال والمواطنة

للمزيد

ضيف اليوم

"الدولة الإسلامية".. التنظيم ما بعد البغدادي؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أمريكا

واشنطن: البيت الأبيض يعبر عن دعمه للاستفتاء الرمزي على شرعية الرئيس في فنزويلا

نص فرانس 24

آخر تحديث : 17/07/2017

عبر البيت الأبيض عن دعمه للاستفتاء الشعبي غير الملزم الذي نظمته المعارضة الفنزويلية، ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

اعتبر البيت الأبيض التصويت في استفتاء رمزي في فنزويلا بـمثابة إعلان عن إدانة للنظام "لا لبس فيها". وعبر البيت الأبيض الاثنين دعمه للاستفتاء الشعبي الرمزي الذي نظمته المعارضة الفنزويلية ضد الرئيس نيكولاس مادورو وشارك فيه الأحد 7,2 ملايين من أصل 19 مليون ناخب فنزويلي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر "نهنئ المواطنين الفنزويليين على مشاركتهم الكبيرة في استفتاء أمس"، مضيفا "ندين كل أعمال العنف التي قام بها رعاع يعملون لحساب الحكومة واستهدفت ناخبين أبرياء".

وشارك 7,2 ملايين من أصل 19 مليون ناخب في الاستفتاء الشعبي غير الملزم الذي نظمته المعارضة وذلك بعد فرز 95 بالمئة من البطاقات.

وأعلن رئيس البرلمان الفنزويلي أنه بعد فرز الـ5 بالمئة المتبقية يمكن أن يرتفع عدد المشاركين إلى 7,5 ملايين، مضيفا أن هذا العدد كاف حسابيا لإلغاء ولاية مادورو لو تعلق الأمر باستفتاء قانوني وليس استشارة شعبية غير ملزمة.

وبحسب نتائج استفتاء المعارضة فان 98,3 بالمئة من المشاركين فيه ردوا بالإيجاب على الأسئلة الثلاثة المطروحة من المنظمين وهي رفض الجمعية التأسيسية وإجبار القوات المسلحة على احترام الدستور الحالي ودعم تنظيم انتخابات بهدف تشكيل حكومة "وحدة وطنية".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 17/07/2017

  • فنزويلا

    فنزويلا: المعارضة تنظم استفتاء شعبيا ضد الرئيس نيكولاس مادورو

    للمزيد

  • فنزويلا

    فنزويلا: تصويت شعبي كبير في استفتاء رمزي ضد الرئيس مادورو

    للمزيد

  • فنزويلا

    فنزويلا: المدعي العام للبلاد ترفض المثول أمام المحكمة العليا

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي