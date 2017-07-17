واشنطن: البيت الأبيض يعبر عن دعمه للاستفتاء الرمزي على شرعية الرئيس في فنزويلا

عبر البيت الأبيض عن دعمه للاستفتاء الشعبي غير الملزم الذي نظمته المعارضة الفنزويلية، ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

اعتبر البيت الأبيض التصويت في استفتاء رمزي في فنزويلا بـمثابة إعلان عن إدانة للنظام "لا لبس فيها". وعبر البيت الأبيض الاثنين دعمه للاستفتاء الشعبي الرمزي الذي نظمته المعارضة الفنزويلية ضد الرئيس نيكولاس مادورو وشارك فيه الأحد 7,2 ملايين من أصل 19 مليون ناخب فنزويلي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر "نهنئ المواطنين الفنزويليين على مشاركتهم الكبيرة في استفتاء أمس"، مضيفا "ندين كل أعمال العنف التي قام بها رعاع يعملون لحساب الحكومة واستهدفت ناخبين أبرياء".

وشارك 7,2 ملايين من أصل 19 مليون ناخب في الاستفتاء الشعبي غير الملزم الذي نظمته المعارضة وذلك بعد فرز 95 بالمئة من البطاقات.

وأعلن رئيس البرلمان الفنزويلي أنه بعد فرز الـ5 بالمئة المتبقية يمكن أن يرتفع عدد المشاركين إلى 7,5 ملايين، مضيفا أن هذا العدد كاف حسابيا لإلغاء ولاية مادورو لو تعلق الأمر باستفتاء قانوني وليس استشارة شعبية غير ملزمة.

وبحسب نتائج استفتاء المعارضة فان 98,3 بالمئة من المشاركين فيه ردوا بالإيجاب على الأسئلة الثلاثة المطروحة من المنظمين وهي رفض الجمعية التأسيسية وإجبار القوات المسلحة على احترام الدستور الحالي ودعم تنظيم انتخابات بهدف تشكيل حكومة "وحدة وطنية".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 17/07/2017