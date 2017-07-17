نجم كرة القدم الإيطالي فرانشيسكو توتي يعتزل الملاعب

أعلن لاعب وسط منتخب إيطاليا السابق فرانشيسكو توتي الاثنين اعتزاله من ملاعب كرة القدم بعد 25 موسما في صفوف فريق روما، ومؤكدا أنه سيبدأ فصلا جديدا في العمل الإداري مع نادي العاصمة.

أنهى لاعب وسط منتخب إيطاليا السابق فرانشيسكو توتي مسيرته الكروية كلاعب في صفوف فريق روما. وقال توتي لموقع ناديه على شبكة الإنترنت "الجزء الأول من مسيرتي كلاعب انتهى، والآن جزء أكثر أهمية على وشك أن يبدأ"، في إشارة إلى توليه منصبا إداريا في النادي.

وتابع "حتى 28 مايو الماضي كنت أفكر فقط بلعب كرة القدم والاستمتاع وتقديم مساهمة كبيرة للفريق، الآن أقلب صفحة".

وخاض توتي مباراته الأخيرة ضد نادي جنوة في 28 أيار/مايو في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي، وحملت الرقم 786 في مسيرته مع روما التي سجل فيها 307هدفا ، منها 250 في بطولة الدوري.

وفاز روما في تلك المباراة 3-2 وضمن المركز الثاني في الدوري خلف يوفنتوس والبطاقة المباشرة المؤهلة الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل . وكان فريق العاصمة بحاجة إلى الفوز لأن نقطة واحدة فقط فصلته عن نابولي الثالث في نهاية البطولة.

ومن أبرز إنجازات توتي إحراز كأس العالم 2006 مع إيطاليا، وبطولة إيطاليا سنة2001 مع روما.

وسيعمل توتي جنبا إلى جنب مع المدير الرياضي للنادي مونشي والمدرب الجديد للفريق أوزيبيو دي فرانشيسكو الذي خلف لوتشيانو سباليتي، والأخير لم تكن علاقته جيدة بتوتي في الموسم المنصرم وأشركه مرة واحدة أساسيا مقابل 13 مرة احتياطيا.

وكانت مدرجات ملعب "أولمبيكو" في العاصمة غصت بالمشجعين لحضور المباراة الأخيرة لتوتي مع "جالوروسي"، فكانت احتفالية رائعة لتوتي ودع فيه العديد منهم بالدموع النجم الذي بقي وفيا للفريق منذ مباراته الأولى عام 1993 في سن السادسة عشرة.

عرض ياباني

آخر العروض التي حصل عليها اللاعب كانت من اليابان، وتحديدا من نادي طوكيو فيردي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، الذي أعلن اهتمامه بالقائد السابق لنادي روما، قبل أن يعلن تخليه عن فكرة ضمه بسبب عدم رغبة زوجة اللاعب في الانتقال إلى الشرق الأقصى، بحسب ما كشفت وسائل الإعلام اليابانية. وأشارت صحيفة "نيكان سبورتس" إلى أن زوجة توتي، إيلاري بلازي، لعبت دورا مؤثرا جدا في إنهاء مسعى النادي الياباني بالحصول على خدمات صانع الألعاب البالغ 40 عاما.

فرانس 24/ أ ف ب



نشرت في : 17/07/2017