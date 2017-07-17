السراج يكشف عن خارطة طريق تتضمن انتخابات رئاسية في 2018 لإخراج ليبيا من الأزمة

عرض رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في خطاب تلفزيوني مساء السبت خارطة طريق من تسع نقاط لإخراج البلاد من الأزمة وتحريك الاتفاق السياسي الموقع في المغرب بين مجموعات ليبية متنافسة في نهاية 2015 برعاية الأمم المتحدة والذي أدى إلى إنشاء حكومة الوفاق الوطني. وتضم هذه الخطة تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في 2018 تستمر ولايتهما ثلاث سنوات.

في خطاب تلفزيوني بث ليل السبت الأحد، دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في 2018 لوضع حد لانعدام الأمن والتنافس السياسي الذي تشهده البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وقال فايز السراج "ندعو إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة من الشعب في آذار/مارس 2018 تستمر ولايتهما ثلاث سنوات أو حتى انتهاء إعداد الدستور والاستفتاء عليه".

وأضاف "يستمر العمل بالاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني حتى تسمية رئيس الحكومة من قبل رئيس الدولة المنتخب واعتماد حكومته من قبل البرلمان".

خارطة طريق تضم تسع نقاط

وعرض السراج خارطة طريق من تسع نقاط لإخراج البلاد من الأزمة وتحريك الاتفاق السياسي الموقع في المغرب بين مجموعات ليبية متنافسة في نهاية 2015 برعاية الأمم المتحدة والذي أدى إلى إنشاء حكومة الوفاق الوطني.

واقترح أن "تقوم المفوضية العليا للانتخابات وبالتنسيق مع الأمم المتحدة بالاعداد والاشراف ومراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

ومع انعدام الأمن والأوضاع الاقتصادية السيئة والخصومات السياسية، لا تزال ليبيا تواجه أزمة سياسية بعد ست سنوات على الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

وتعترف الأسرة الدولية بحكومة الوفاق التي اتخذت من طرابلس مقرا لها في آذار/مارس 2016 لكنها لا تسيطر على كافة أراضي البلاد.

وتواجه سلطات منافسة في شرق البلاد الذي تسيطر قوات المشير خليفة حفتر على قسم كبير منه.

وقال السراج أن "الملف الأمني من أكبر الملفات الشائكة (...) ولم ير من سبقونا خطورة من انتشار السلاح ولم يعملوا على جمعه منذ الأيام الأولى وها نحن نجني ثمار ذلك".

إضافة إلى المشاكل الأمنية يعاني الليبيون من انقطاع التيار الكهربائي وقلة السيولة وارتفاع الأسعار.

وقال السراج محذرا "لقد نفذ صبر الليبيين!".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 17/07/2017