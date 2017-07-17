الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

أزمة دول الخليج وقطر : أي إنجازات لتعدد الجولات؟

للمزيد

حدث اليوم

فرنسا - إسرائيل : ماكرون وقضية الشرق الأوسط

للمزيد

محاور

محاور مع محمد شحرور: هل إصلاح الخطاب الاسلامي ممكن؟

للمزيد

أسبوع في العالم

ماكرون - ترامب : نحو تجديد المحور الفرنسي-الأمريكي ؟

للمزيد

ضيف الاقتصاد

العراق.. أي استراتيجية لتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل دعم الاقتصاد؟

للمزيد

ضيف اليوم

العيد الوطني الفرنسي.. ماكرون يشرف على العرض العسكري بحضور ترامب

للمزيد

مراسلون

الرقة: اقتحام عاصمة الرعب

للمزيد

ضيف اليوم

الحرب في سوريا.. أكراد سوريا بين خياري الانفصال والمواطنة

للمزيد

ضيف اليوم

"الدولة الإسلامية".. التنظيم ما بعد البغدادي؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

مصر: مقتل خمسة رجال شرطة شمال سيناء في انفجار عبوات ناسفة

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 17/07/2017

أعلنت مصادر أمنية مصرية الاثنين عن مقتل خمسة رجال شرطة ضمنهم ضابط أمن، وإصابة خمسة آخرين عقب تفجير عبوتين ناسفتين في مدينة العريش كبرى مدن محافظة سيناء.

أفادت مصادر أمنية مصرية بأن خمسة رجال شرطة من ضمنهم ضابط قتلوا وأصيب خمسة آخرون اليوم الاثنين عندما انفجرت عبوتان ناسفتان في مركبتين مدرعتين بمدينة العريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء. وهي المدينة التي ينشط فيها متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت المصادر إن عبوة ناسفة انفجرت في مدرعة للشرطة بوسط العريش وعند وصول مدرعة أخرى إلى موقع الهجوم انفجرت فيها عبوة ثانية. وأضافت أن مجهولين زرعوا العبوتين الناسفتين وفجروهما عن بعد.

لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلت عن مصدر أمني قوله إن "خمسة من رجال الشرطة استشهدوا اليوم الاثنين إثر قيام مجهولين بإطلاق النار على أحد المراكز الأمنية في مدينة العريش".
 
وأضافت أن القتلى شملوا ضابطا ورقيب شرطة وثلاثة مجندين، ولم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية. كما ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجومين.

هجومات سابقة
ويشن متشددون إسلاميون هجمات في شبه جزيرة سيناء. وقتلوا المئات من رجال الشرطة والجيش منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية مسؤوليته" عن هجومين انتحاريين بسيارتين ملغومتين على نقطتين عسكريتين بشمال سيناء يوم السابع من يوليو تموز الجاري.

وقالت مصادر أمنية إن الهجومين أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 23 من قوات الجيش وإصابة 26 آخرين وذلك في أحد أعنف الهجمات على قوات الأمن.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 17/07/2017

  • مصر

    مصر: قتيل وعشرات المصابين في اشتباكات بين الشرطة وسكان جزيرة على نهر النيل

    للمزيد

  • مصر

    مصر: الشرطة تعتقل رجلا بعد طعنه حارس كنيسة بالإسكندرية

    للمزيد

  • مصر

    السلطات المصرية تكشف عن هوية منفذ اعتداء الغردقة وتنقله للقاهرة للتحقيق معه

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي