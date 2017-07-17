مصر: مقتل خمسة رجال شرطة شمال سيناء في انفجار عبوات ناسفة

أعلنت مصادر أمنية مصرية الاثنين عن مقتل خمسة رجال شرطة ضمنهم ضابط أمن، وإصابة خمسة آخرين عقب تفجير عبوتين ناسفتين في مدينة العريش كبرى مدن محافظة سيناء.

أفادت مصادر أمنية مصرية بأن خمسة رجال شرطة من ضمنهم ضابط قتلوا وأصيب خمسة آخرون اليوم الاثنين عندما انفجرت عبوتان ناسفتان في مركبتين مدرعتين بمدينة العريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء. وهي المدينة التي ينشط فيها متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت المصادر إن عبوة ناسفة انفجرت في مدرعة للشرطة بوسط العريش وعند وصول مدرعة أخرى إلى موقع الهجوم انفجرت فيها عبوة ثانية. وأضافت أن مجهولين زرعوا العبوتين الناسفتين وفجروهما عن بعد.

لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلت عن مصدر أمني قوله إن "خمسة من رجال الشرطة استشهدوا اليوم الاثنين إثر قيام مجهولين بإطلاق النار على أحد المراكز الأمنية في مدينة العريش".



وأضافت أن القتلى شملوا ضابطا ورقيب شرطة وثلاثة مجندين، ولم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية. كما ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجومين.

هجومات سابقة

ويشن متشددون إسلاميون هجمات في شبه جزيرة سيناء. وقتلوا المئات من رجال الشرطة والجيش منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية مسؤوليته" عن هجومين انتحاريين بسيارتين ملغومتين على نقطتين عسكريتين بشمال سيناء يوم السابع من يوليو تموز الجاري.

وقالت مصادر أمنية إن الهجومين أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 23 من قوات الجيش وإصابة 26 آخرين وذلك في أحد أعنف الهجمات على قوات الأمن.

فرانس 24/ رويترز



نشرت في : 17/07/2017