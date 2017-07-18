الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حدث اليوم

البريكست: طلاق معقد؟

للمزيد

ضيف اليوم

منظمة العفو الدولية ترى أن العدالة غائبة في تركيا

للمزيد

ضيف اليوم

مصر.. الكنائس تعلق أنشطتها لأسباب أمنية

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الأزمة الخليجية وتشديد الخناق على قطر!

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

بعد إغلاقها لمدة 27 عاما.. توجه لافتتاح "المنافذ" بين السعودية والعراق خلال أسابيع

للمزيد

ريبورتاج

كيف تحصن السلطات الإيطالية السجون من التطرف الديني؟

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

بمشاركة 1100 متنافس من 70 دولة.. اختتام بطولة "مكعب روبيك" في فرنسا

للمزيد

ريبورتاج

مدينة الرباط في المغرب.. قِدم وأصالة ومعاصرة

للمزيد

وجها لوجه

مبادرة السراج في ليبيا.. تعميق للأزمة أم طريق إلى الحل؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

ECONOMIE

انخفاض قيمة الدولار مع انهيار مشروع الرعاية الصحية الجديد لترامب

تراجع قيمة الدولار أمام اليورو بسبب فشل مشروع الرعاية الصحية لترامب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/07/2017

تراجعت قيمة الدولار الأمريكي الثلاثاء بعد رفض عضوين بمجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري التصويت لصالح مشروع قانون قدمه حزبهما يلغي نظام الرعاية الصحية "أوباما كير"، ما يثير مزيدا من الشكوك حول الأجندة الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب.

تراجعت قيمة الدولار الأمريكي نتيجة تصويت سيناتورين ضد مشروع قانون تقدم به حزب الرئيس ترامب لإلغاء نظام الرعاية الصحية المعروف بأوباماكير. وهو ما يزيد من الشكوك حول الأجندة الاقتصادية للرئيس ترامب.

وخلال تعاملات الصباح الأوروبية، أرتفعت قيمة اليورو ليحقق 1,1560 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى منذ أيار/مايو 2016.

وتراجع الجنيه الإسترليني مع كشف الأرقام الرسمية لتباطؤ التضخم السنوي في بريطانيا بشكل غير متوقع إلى 2,6% في حزيران/يونيو، ما يقلل من احتمال رفع بنك بريطانيا لمعدلات الفائدة في المدى القريب.

تحسن سابق

وارتفعت قيمة الدولار في الأسواق العالمية لأشهر بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، مع تزايد الآمال بأن تؤدي سياساته لزيادة الانفاق بشكل كبير وتخفيض الضرائب لتحفيز أكبر اقتصاد في العالم وتقليل التضخم.

لكن الأزمات المحيطة بالبيت الأبيض عرقلت مسيرة ترامب خصوصا مع معارضة إصلاحات الرعاية الصحية المثيرة للجدل التي قدمها، والتي تقلص من المدفوعات الحكومية. وللجمهوريين 52 عضوا في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.

وفي الجهة المقابلة يتكتل الديموقراطيون ضد المشروع، وقد انضم إليهم في المعارضة السناتوران الجمهوريان سوزان كولينز وراند بول الأسبوع الماضي وليل الاثنين أعلن السناتوران مايك لي وجيري موران معارضتهما للمشروع ما أحدث صدمة في واشنطن.

وهذا يعني أنه لم يعد بالإمكان طرح المشروع الجديد على التصويت ما لم يتمكن زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل من إقناع اثنين من المشككين بتغيير موقفهما.

فرانس 24 / أ ف ب

 

 

 

نشرت في : 18/07/2017

  • الولايات المتحدة

    الولايات المتحدة تقرر تدمير قنابل كيميائية تركتها في بنما منذ الحرب العالمية الثانية

    للمزيد

  • الولايات المتحدة

    أول طلب في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لعزل الرئيس دونالد ترامب

    للمزيد

  • مكافحة الإرهاب

    قطر والولايات المتحدة توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي