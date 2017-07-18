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رياضة

اعتقال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم للتحقيق معه في قضايا فساد

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/07/2017

أفادت مصادر قضائية إسبانية الثلاثاء أن الشرطة اعتقلت رئيس الاتحاد لكرة القدم في البلاد، إنخل ماريا فيار للاشتباه باختلاسه أموالا من الاتحاد الإسباني وتورطه في قضايا فساد.

أكد مصدر قضائي في إسبانيا أن الشرطة اعتقلت صباح الثلاثاء رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم إنخل ماريا فيار في إطار تحقيق في قضايا فساد.

وأضاف المصدر أن فيار (67 عاما)، وهو لاعب دولي سابق، كان محتجزا للاشتباه في استغلال منصبه لاختلاس أموال من الاتحاد الإسباني، وهي واحدة من الاتهامات الموجهة إليه.

وألقي القبض أيضا على غوركا نجل فيار ومسؤول كبير في الاتحاد الإسباني، في التحقيق للاشتباه بتلاعبهما بنتائج المباريات على الصعيد الدولي حسب ما أكد المصدر.

وتتولى المحكمة الوطنية، أعلى محكمة مكلفة تحديدا بالأمور السياسية المالية، تحقيقا "حول الفساد بين الأفراد والإخلال بالأمانة والاختلاس والتزوير المزعوم بالمستندات".

وجاء في بيان للحرس المدني الذي نفذ الاعتقال "قد يكون رئيس الاتحاد الإسباني متورطا باتفاقات إقامة مباريات المنتخب الإسباني مع منتخبات أخرى التي حصلت وفقا لخدمات متبادلة (...) لمصلحة ابنه".

وأشار المصدر أيضا إلى عمليات تفتيش في مقر الاتحاد الإسباني في لاس روزاس، قرب مدريد.

ويرأس فيار الاتحاد الإسباني منذ 1988، وهو يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (ويفا).

ورد المتحدث باسم الحكومة الإسبانية إينيغو مينديز دي فيغو على الفور على اعتقال فيار بقوله للتلفزيون الحكومي "يجب على الجميع الخضوع للقانون".

وأعيد انتخاب فيار رئيسا للاتحاد الإسباني في 22 أيار/مايو لغياب أي منافس له في الانتخابات، برغم معارضة رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس لترشيحه إذ وصفه بالإقطاعي.

ونال فيار (67 عاما) الذي ترشح لولاية مدتها أربع سنوات، 112 صوتا في مقابل 11 ورقة بيضاء وستة أوراق ملغاة.

وكان أمين سر الاتحاد الإسباني خورخي بيريز بصدد الترشح ضده، لكنه أحجم معترضا على ما وصفه بـ "مخالفات في آلية اقتراع الأندية وتشكيل أعضاء مجلس الاتحاد". وتقدم بمراجعة لدى المحكمة الرياضية العليا الإسبانية، التي لم تحدد موعدا للنظر في الدعوى.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/07/2017

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