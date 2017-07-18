الرياض: السلطات تفتح تحقيقا بعد نشر فيديو لفتاة ترتدي تنورة بأحد المواقع الأثرية

قررت السلطات السعودية فتح تحقيق بعد نشر فيديو لشابة ترتدي تنورة وبلوزة تكشف عن بطنها، وتتجول في أحد المواقع الأثرية. وهو الفيديو الذي نشرته الشابة على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات".

فتحت السلطات السعودية تحقيقا في فيديو نشرته شابة، على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات. وتظهر الشابة في الفيديو، وهي ترتدي تنورة وتسير دون غطاء للرأس في قلعة أشيقر خارج العاصمة السعودية الرياض.

وتتضمن المقاطع التي نشرتها على حسابها "موديل خلود" على موقع التواصل الاجتماعي مشهدا للفتاة وهي تلعب بالرمال فوق كثبان رملي قبل أن تجلس وتقترب منها الكاميرا.

وتم تنزيل عدة نسخ من الأشرطة على موقعي يوتيوب وتويتر أيضا. ولم يتم التأكد إذا ما كانت الفتاة سعودية أم لا.

لو كانت اجنبية كان تغزلوا بجمال خصرها وفتنتة عيناها .. بس لانها سعودية يطلبوا محاكمتها ! #مطلوب_محاكمة_مودل_خلود

pic.twitter.com/ttYqynySN2 — فاطمة العيسى (@50BM_) 16 juillet 2017

وقالت إمارة الرياض في بيان إن السلطات تقوم باتخاذ "الإجراءات اللازمة" للعثور على الفتاة المتهمة بـ" السير بملابس غير محتشمة".

وأكدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأحد أنها تقوم بالتحقيق في المسألة بالتنسيق مع الجهات المختصة".

جدل بين السعوديين

وأثارت مقاطع الفيديو جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعية في المنطقة، كما أعادت إلى الأذهان النقاش حول حقوق المرأة في السعودية، حيث يفرض على النساء ارتداء عباءات سوداء طويلة وتغطية شعرهن في الأماكن العامة.

وفيما طالب البعض بمحاكمة الفتاة إثر مخالفتها "الأنظمة والقوانين السعودية"، دافع البعض عنها مشيرين إلى المزايا الممنوحة للسيدات الأجنبيات في السعودية.

ولم يفرض على السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب وابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترامب تغطية شعرهن خلال زيارتهن للبلد المحافظ في أيار/مايو الفائت. وكتب أحد مستخدمي تويتر "لو كانت ابنة ترامب، كنا سنعد أنفسنا لسيل من المجاملات وقصائد الحب".

فيما نشر آخر صورة للفتاة بعد أن بدل وجهها بوجه ايفانكا ترامب، كاتبا "المشكلة تم حلها". وعبر آخرون عن غضبهم من مقاطع الفيديو منتقدين من أيدوا الفتاة. وكتب أحدهم "هذه مطالب المجتمع الليبرالي الجاهل : نساء عرايا، مسارح ودور سينما مختلطة، موسيقى، ورقص. هذا هو التقدم في رأيهم! ليس نظام الرعاية الصحية أو التعليم".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 18/07/2017