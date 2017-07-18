الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

الأزمة الخليجية وتشديد الخناق على قطر!

للمزيد

النقاش

أزمة دول الخليج وقطر: أي إنجازات لتعدد الجولات؟

للمزيد

حدث اليوم

فرنسا - إسرائيل : ماكرون وقضية الشرق الأوسط

للمزيد

محاور

محاور مع محمد شحرور: هل إصلاح الخطاب الاسلامي ممكن؟

للمزيد

أسبوع في العالم

ماكرون - ترامب : نحو تجديد المحور الفرنسي-الأمريكي ؟

للمزيد

تكنوفيليا

السعودية.. مهندس يخترع مظلة مكيفة لتخفيف درجة الحرارة!

للمزيد

ضيف الاقتصاد

العراق.. أي استراتيجية لتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل دعم الاقتصاد؟

للمزيد

أنتم هنا

إقليم الباسك.. التقاليد الموروثة

للمزيد

ضيف اليوم

العيد الوطني الفرنسي.. ماكرون يشرف على العرض العسكري بحضور ترامب

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أمريكا

علماء أمريكيون يرصدون إشارات "غريبة" مصدرها نجم قريب من الأرض

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/07/2017

رصد علماء فضاء من الولايات المتحدة إشارات "غريبة" مصدرها نجم قريب من الأرض، يقع على بعد 11 سنة ضوئية. ويرجح العلماء أن يكون مصدر هذه الإشارات ثوران شمسي في نجم قريب من "روس 128"، أو انفجار جرم يدور حول النجم في مدار بعيد.

 قام علماء فضاء أمريكيون برصد إشارات "غريبة" يحاولون فهم طبيعتها، مصدرها نجم قريب من الأرض، على بعد 11 سنة ضوئية.

ويعد هذا النجم في المقاييس الفلكية قريبا جدا من الأرض، إذ أن الكون فيه مليارات السنوات الضوئية، علما أن السنة الضوئية الواحدة هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة وهي تساوي عشرة آلاف مليار كيلومتر.

وهذه الانبعاثات "الغريبة جدا" كما وصفها العلماء، تصدر عن نجم واحد من نوع "القزم الأحمر"، وهي نجوم صغيرة وباردة نسبيا.

وقال العلماء في مرصد أرسيبو في بورتوريكو إنه لم يجر رصد إشارات مماثلة لدى مراقبة نجوم مماثلة في الجوار.

ففي نيسان/أبريل وأيار/مايو الماضيين، رصد العلماء إشارات مصدرها نجوم مجاورة، لكن تحليلها أظهر أنها مختلفة عن تلك المنبعثة من هذا النجم "روس 128".

وقال أبيل منديز المسؤول في مرصد بورتوريكو "لاحظنا أن هذه الإشارات غريبة جدا في مدة عشر دقائق التي التقطناها فيها".

وأضاف "لا نظن أن هذه الإشارات مصدرها تقاطع في الموجات اللاسلكية، لأنها فريدة من نوعها في هذا النجم روس 128، ولم نلحظ مثلها في سائر النجوم المشابهة".

ومن الاحتمالات التي يطرحها العلماء لتفسير هذه الظاهرة أن تكون ناجمة عن ثوران شمسي في نجم قريب من "روس 128"، أو انفجار جرم يدور حول النجم في مدار بعيد.

أما احتمال أن يكون مصدر هذه الإشارات كائنات ذكية تعيش في الفضاء، فهو "يأتي في درجة متأخرة جدا بعد التفسيرات الأخرى"، وفقا للعالم.

وقال منديز في تغريدة على موقع "تويتر" "علينا أن نجمع المعلومات المتوفرة لدى مراصد أخرى حتى نتمكن من التوصل إلى خلاصة بحلول آخر الأسبوع على الأرجح".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/07/2017

  • فضاء

    ناسا تنشر صورا مذهلة للبقعة الحمراء في كوكب المشتري

    للمزيد

  • فضاء

    اكتشاف مواد عضوية على كوكب سيريس يرجح وجود حياة على سطحه

    للمزيد

  • علوم

    اكتشاف عشرة كواكب شبيهة بالأرض قد تكون صالحة للعيش

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي