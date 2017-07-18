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الشرق الأوسط

"حافظ الأسد" نجل الرئيس السوري، يشارك في أوليمبياد الرياضيات بالبرازيل

© موقع صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/07/2017

ينافس حافظ الأسد وهو الابن البكر للرئيس السوري بشار الأسد في أوليمبياد الرياضيات المقامة في ريو. وبحسب جريدة برازيلية فإن الطفل دافع عن والده قائلا "إنه يعرف أي طينة من الرجال هو والده".

يشارك حافظ الأسد البالغ 15 عاما وهو النجل الأكبر للرئيس السوري بشار الأسد، حاليا في أوليمبياد ريو للرياضيات وقال بحسب ما أوردته وسائل إعلام برازيلية الثلاثاء إن مشاركته في المنافسة تثبت أن سوريا "في حال أحسن بكثير رغم الحرب الأهلية". وقال لصحيفة غلوبو البرازيلية "جئنا لنظهر للعالم أن البلاد في حال أحسن بل أحسن بكثير".

وأضاف بلغة إنجليزية ممتازة "أعرف أي طينة من الرجال هو والدي (...) وبصفته رئيسا يقول الناس عنه أمورا كثيرة. الكثير منهم لا ينظرون إلى الواقع الذي هو غير ذلك". من جهة أخرى قال نجل الرئيس الاسد "لقد عشت دائما كطفل عادي وأصدقائي يرونني شخصا عاديا".

وقالت الصحيفة إنها اكتشفت بالصدفة وجود نجل الرئيس السوري بين 600 مشارك من 111 بلدا قدموا إلى ريو دي جنييرو.

تكريم لمريم ميرزاخاني

ووقف المشاركون في الدورة 58 من أوليمبياد الرياضيات الاثنين دقيقة صمت ترحما على عالمة الرياضيات الإيرانية مريم ميرزاخاني التي توفيت قبل يومين عن عمر يناهز الأربعين عاما جراء إصابتها بالسرطان.

وكانت مرزاخاني أول امرأة تحوز جائزة فيلدز (2014) وهي أهم جائزة في هذا الاختصاص وتعادل قيمتها جائزة نوبل الرياضيات . وكرم مئات الطلبة الذي ارتدوا ملابس باللون الأزرق الإيرانية التي نالت وهي طفلة جائزة أوليمبياد الرياضيات لعامين على التوالي في 1994 و1995 .

فرانس 24/  أ ف ب

نشرت في : 18/07/2017

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