مصر: فرض تأشيرات دخول مسبقة على القطريين

قررت مصر فرض تأشيرة دخول مسبقة على القطريين الراغبين في السفر إليها اعتبارا من الخميس 20 تموز/يوليو. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي أكدت فيه السلطات المصرية تمسكها بلائحة المطالب التي قدمتها مع السعودية وحلفائها إلى قطر.

قالت مصادر أمنية بمطار القاهرة إن مصر قررت فرض تأشيرة دخول مسبقة على القطريين الراغبين في السفر إليها اعتبارا من الخميس 20 تموز/يوليو يتم استخراجها من السفارات المصرية في الخارج.

ويشمل قرار التأشيرة المسبقة أيضا حملة جوازات السفر الخاصة والدبلوماسية والمهمة، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.

واستثنى القرار، وفقا للمصادر، "الأزواج والزوجات وأبناء وبنات المصريين وكذلك الطلاب القطريين الدارسين في الجامعات الحكومية المصرية ليتم السماح لهم بالحصول على تأشيرة سياحية من المطار لمدة 3 شهور على أن يقوموا بتوثيق أوضاعهم مع مصلحة الجوازات".

ويأتي القرار في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة المصرية تمسكها بقائمة المطالب المقدمة لقطر واستمرار الإجراءات المتخذة ضدها من جانب القاهرة ودول خليجية قطعت العلاقات معها لاتهامها بدعم الإرهاب.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من أيار/مايو 2017 علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب.

لكن الدوحة التي تستقبل أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، نفت مرارا الاتهامات بدعم الإرهاب.

وتقدمت الدول الأربع بمجموعة من المطالب لإعادة العلاقات مع قطر، بينها دعوتها إلى غلق القاعدة العسكرية التركية في قطر وتخفيض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة "الجزيرة".

وقدمت قطر ردها الرسمي على المطالب إلى الكويت التي تتوسط بين أطراف الأزمة، قبل أن تعلن الدول المقاطعة أن الرد جاء "سلبيا"، متعهدة باتخاذ خطوات جديدة بحق قطر.

ووقعت قطر مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة للتعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب في 11 تموز/يوليو، وذلك خلال زيارة لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى الدوحة ضمن جولة إقليمية.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 18/07/2017