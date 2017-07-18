هولندا: نصب تذكاري لتكريم ضحايا الطائرة الماليزية التي تحطمت في شرق أوكرانيا

في الذكرى الثالثة لسقوط الطائرة الماليزية "إم.اتش17" التي تحطمت في شرق أوكرانيا في 17 تموز/يوليو 2014، كرمت هولندا الضحايا البالغ عددهم 298 وكشفت عن نصب لتخليد ذكراهم. وحضر سياسيون هولنديون وحوالي ألفين من أقارب الضحايا المراسم.

كشفت هولندا الاثنين عن نصب تذكاري تكريما لضحايا طائرة الخطوط الجوية الماليزية البالغ عددهم 298 والتي أسقطت عام 2014 فوق أراض يسيطر عليها الانفصاليون الموالون للروس في شرق أوكرانيا.

وينحدر ضحايا المأساة من 17 دولة لكنهم يضمون 196 هولنديا مما دفع حكومة أمستردام إلى قيادة التحقيقات وإعلان عزمها مقاضاة من يجده التحقيق مذنبا.

وخلصت السلطات إلى أن الطائرة أسقطها صاروخ أرض-جو روسي الصنع لكنها لم تعلن بعد عن أسماء مشتبه بهم. وتنفي موسكو استخدام صاروخ من صنعها.

وفي الذكرى الثالثة للمأساة كشف الملك فيلم ألكسندر والملكة ماكسيما ورئيس الوزراء المكلف بتسيير الأعمال مارك روتي عن النصب الفولاذي الذي يبلغ طوله 25 مترا في متنزه في بلدة فيفهوزن على مقربة من مطار شيبول في أمستردام.

وحضر سياسيون هولنديون وحوالي ألفين من أقارب الضحايا المراسم

فرانس24/ رويترز



نشرت في : 18/07/2017