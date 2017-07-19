ألمانيا تستدعي السفير التركي بعد اعتقال ناشط حقوقي ألماني في إسطنبول

استدعت وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء سفير تركيا في برلين وذلك على خلفية اعتقال السلطات التركية لستة من نشطاء حقوق الإنسان من بينهم مواطن ألماني.

قامت وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء باستدعاء سفير تركيا في برلين بعد حبس ناشط حقوقي ألماني في تركيا الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة مارتن شولر "بدا ضروريا أن تدرك الحكومة التركية فورا ومباشرة استياء وعدم تقبل حكومة ألمانيا، وبالتالي فإن توقعاتنا واضحة جدا في ما يتعلق بحالة بيتر ستودنر وهذه المرة من دون مجاملات دبلوماسية".

وأضافت الوزارة أن "الحكومة الألمانية دعت إلى الإفراج فورا عن بيتر ستودنر الذي لم يسمح له بالحصول على مساعدة قنصلية. وردا على ذلك، قال ممثل الحكومة التركية إنه سيتم نقل هذه الرسالة على الفور، وأكد " السفير يعرف أننا في غاية الجدية وأن المسألة لا تحتمل التأجيل، وهي ذات طابع عاجل للغاية".

وأمرت محكمة تركية الثلاثاء بتمديد حبس ستة ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان بينهم ستودنر ومديرة منظمة العفو الدولية في تركيا إيديل إيسر بتهمة "ارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية بدون أن يكونوا منتمين اليها". وأفرج عن أربعة أوقفوا معهم في 5 تموز/يوليو ووضعوا تحت المراقبة. وقالت الخارجية الألمانية إن هذه التهمة "لا معنى لها".

ويحتجز في تركيا تسعة ألمان أربعة منهم ألمان من أصل تركي منذ محاولة الانقلاب قبل سنة، وفق السلطات الألمانية.



فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 19/07/2017