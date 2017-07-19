إيران تتوعد باتخاذ إجراءات انتقامية ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة

نددت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان الأربعاء بالعقوبات الأمريكية الجديدة ضد برنامج طهران للصواريخ الباليستية. ووصف البيان الإجراءات الأمريكية بعديمة القيمة وغير شرعية. كما توعد البيان بفرض عقوبات على "أفراد وكيانات أمريكية عملت ضد الشعب الإيراني وباقي الشعوب المسلمة في المنطقة"

دانت إيران العقوبات الأمريكية الجديدة ضد برنامجها للصواريخ البالستية ووعدت بأخذ إجراءات انتقامية، بحسب ما أوردت وكالة إيرنا للأنباء.

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وجاء في بيان أوردته الوكالة الحكومية "أن وزارة الخارجية الإيرانية، مع تنديدها بالبادرة التي لا قيمة لها للولايات المتحدة بفرض عقوبات لا شرعية ضد أشخاص جدد على صلة ببرنامج الصواريخ البالستية الإيراني، سترد بفرض عقوبات على أفراد جدد وكيانات أمريكية جديدة عملت ضد الشعب الإيراني وباقي الشعوب المسلمة في المنطقة".

وأعلن أحد قادة الحرس الثوري الجنرال أمير علي حجيزاده المكلف البرنامج البالستي للبلاد أن "الأمريكيين يريدون إضعاف قدرات وقوة النظام الإسلامي من خلال الضغوط السياسية والثقافية والعقوبات الاقتصادية خصوصا ضد البرنامج البالستي. نقترح اتخاذ خطوات مماثلة سيدفع الأمريكيون ثمنها غاليا".

جواد ظريف: "واشنطن ترسل إشارات متناقضة"

أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فاعتبر أثناء زيارة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن الولايات المتحدة ترسل "إشارات متناقضة" بشأن مدى احترامها للاتفاق النووي مستقبلا.

وفي تصريح أدلى به لقناة الجزيرة القطرية قال الوزير الإيراني أن الإدارة الأمريكية فرضت على بلاده "عقوبات غير قانونية بهدف تسميم المناخ الدولي".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الثلاثاء فرض عقوبات جديدة ضد إيران بسبب صواريخها البالستية وأنشطتها العسكرية في الشرق الأوسط لكنها أبقت على الاتفاق الدولي حول برنامج طهران النووي.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 19/07/2017