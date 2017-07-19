وفاة الفنان الجزائري بلاوي الهواري عن عمر ناهز 91 عاما

توفي الأربعاء المطرب الجزائري بلاوي الهواري عن عمر ناهز 91 عاما بعد صراع مع المرض، وفق ما أفادت الإذاعة الجزائرية. ويعتبر الهواري من المجددين والمنظرين للموسيقى في الجزائر.

أعلنت الإذاعة الجزائرية أن المغني بلاوي الهواري توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء عن 91 عاما بعد صراع مع المرض. وجاءت وفاة الهواري بعد ثلاثة أشهر فقط من تكريم الدولة له بمنحه وسام الاستحقاق الوطني.

ونقلت القناة الإذاعية الأولى عن قويدر بوزيان مدير الثقافة لولاية وهران قوله "الراحل بلاوي الهواري كان أيقونة عربية ودولية، وكان من المجددين والمنظرين للموسيقى الجزائرية". وأضاف "تقلد عدة مناصب خدمة للفن الجزائري والأغنية الجزائرية والوهرانية خاصة، وقد قدم ما لديه حتى آخر لحظات من عمره".

وولد الهواري في 23 يناير/ كانون الثاني 1926 بوهران شمال غرب الجزائر وبدأ مشواره الفني مطلع الأربعينات.

وقدم أكثر من 500 أغنية منها ما غناها بصوته ومنها ما غناها شبان مثل صباح الصغيرة وجهيدة والشاب خالد وهواري بن شنات.

وساهم في حقبة الستينات في تجديد الموسيقى الجزائرية وكانت من أشهر أغانيه (راني محير) و(بيا داق المور) و(زبانة) و(حمامة) و(يا لوشام) و(أرسم وهران) و(المرسم) و(حمامة) و(يا الأزرق) و(طال عذابي). تولى العديد من المناصب على مدى حياته منها مدير الإذاعة والتلفزيون الجهوي بوهران ومدير المسرح الوطني بالجزائر العاصمة.

فرانس24/رويترز



نشرت في : 19/07/2017