الشرطة السعودية تعتقل "فتاة التنورة" وتحيلها للنيابة العامة

قالت قناة الإخبارية السعودية الثلاثاء أن الشرطة ألقت القبض على الفتاة التي ظهرت في تسجيل فيديو انتشر على الإنترنت مرتدية تنورة قصيرة وقميصا يكشف جزءا من بطنها. وأضافت القناة أن شرطة الرياض ضبطت المرأة وأحالتها للنيابة العامة. وكانت مقاطع فيديو انتشرت على الإنترنت تظهر الفتاة وهي تسير بتنورة قصيرة في قرية "أشيقر" الأثرية خارج الرياض، ما أثار جدلا واسعا داخل المجتمع السعودي المحافظ.

ذكرت قناة الإخبارية السعودية الثلاثاء أن الشرطة ألقت القبض على امرأة سعودية بسبب تسجيل فيديو انتشر على الإنترنت تظهر فيه وهي تتجول في شارع خال من الناس مرتدية تنورة قصيرة وقميصا يكشف جزءا من بطنها.

وقالت الإخبارية على حسابها بموقع تويتر "شرطة الرياض ضبطت امرأة ظهرت بلباس غير محتشم في أشيقر وأحالتها للنيابة العامة".

وأثار الفيديو غضب مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي في البلد المحافظ وقد نفسوا عن غضبهم باستخدام وسم يطالب بمحاكمة "العارضة خلود" في إشارة إلى ما قالوا إنه اسمها على تطبيق سناب شات.

ونشر الكثير من المعارضين للفيديو صورا منه وقد طمسوا ساقيها العاريتين والجزء السفلي من بطنها.

وفي الفيديو تسير المرأة في شارع تحفه أسوار من الطوب اللبن وقال مستخدمون إنه في أشيقر وهي قرية أثرية خارج العاصمة الرياض.

وكانت النيابة العامة أعلنت في وقت سابق أنها فتحت تحقيقا في الواقعة التي أثارت جدلا واسعا داخل المجتمع السعودي المحافظ.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 19/07/2017