فضيحة فساد مالي في الاتحاد الدولي للسباحة تطال الكويتي حسين المسلم

نشرت صحف أوروبية تسجيلا صوتيا لنائب رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، الكويتي حسين المسلم، وهو يطلب عمولة من قيمة بعض عقود الرعاية. ويأتي هذا التسجيل قبل أيام من الانتخابات الرئاسية للاتحاد ومن انطلاق منافسات السباحة في بطولة العالم في المجر.

فجرت صحف أوروبية فضيحة فساد بطلها نائب رئيس الاتحاد الدولي للسباحة الكويتي حسين المسلم وذلك قبل أيام على انتخاباته الرئاسية وانطلاق منافسات السباحة في بطولة العالم المقامة حاليا في المجر.

وفي تسجيل صوتي حصلت عليه ونشرته صحيفة "التايمز" البريطانية والموقع الإلكتروني لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية، يسمع المسلم وهو يطلب عبر وسيط عمولة بقيمة 10% من قيمة بعض عقود الرعاية.

وبصفته المدير العام للمجلس الأوليمبي الآسيوي، طالب المسلم (57 عاما)، بحسب التسجيل الصوتي، بـ "عمولات" على عقود تراوح قيمتها "ما بين 40 و50 مليون دولار".

ويتعلق التسجيل بحديث بين وكيل صيني متخصص في مجال التسويق، والمسلم الذي اقترح أن يحصل بشكل منفصل على نسبة 10% من أي صفقات رعاية تبرم لصالح المجلس الأوليمبي الآسيوي.

ولم يعلق الاتحاد الدولي بعد على التقارير التي تسبق الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في بودابست السبت، وانطلاق منافسات السباحة الأحد في بطولة العالم المقامة حاليا في العاصمة المجرية.

وقام رئيس الاتحاد الدولي للسباحة الأوروغوياني خوليو ماغليوني (81 عاما) بتعديل في قوانين الاتحاد الدولي ليترشح لولاية جديدة. ويواجه ماغليوني، الذي يرأس الهيئة الدولية منذ 2009 ويشغل منصب عضو اللجنة الأوليمبية الدولية منذ 1996، منافسة من الإيطالي باولو باريلي.

وأكدت اللجنة الأوليمبية الدولية لصحيفتي "التايمز" و"دير شبيغل" أنها أبلغت مسؤولها في لجنة الأخلاق والنزاهة بهذه الادعاءات.

وهي ليست المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات إلى المسلم الذي يعتبر من المقربين من الشيخ أحمد الفهد الصباح، أبرز شخصية رياضية كويتية وأحد أبرز النافذين على الساحة الرياضية العالمية.

فقد ورد اسم المسلم لدى القضاء الأمريكي كأحد المتورطين في عملية دفع رشاوى إلى رئيس اتحاد غوام لكرة القدم ريتشارد لاي الذي أقر في نيسان/أبريل الماضي بالحصول على نحو مليون دولار.

وأدت هذه القضية إلى استقالة الشيخ أحمد الفهد لورود اسمه أيضا فيها، من مهامه الكروية ومنها عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وسحب ترشيحه لإعادة انتخابه في هذا المنصب.

وظهر التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه "التايمز" من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بخصوص التحقيقات بحق المسلم والشيخ أحمد الفهد الذي احتفظ بمناصبه الأخرى ومنها رئاسة اتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية (أنوك).

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 19/07/2017