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الشرق الأوسط

اليمن: مقتل 20 مدنيا في غارة جوية على مخيم للنازحين بالقرب من تعز

© أ ف ب / أرشيف

فيديو عدنان الصنوي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 19/07/2017

أفادت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة الأربعاء بمقتل 20 مدنيا في غارة جوية على مخيم للنازحين في منطقة موزع بالقرب من تعز بجنوب غرب اليمن نفذت ظهر الثلاثاء. وقال شهود عيان أن من بين القتلى سبع نساء وأربعة أطفال.

قتل 20 مدنيا على الأقل في غارة جوية على مخيم للنازحين بالقرب من تعز، ثالث مدن اليمن الذي تمزقه الحرب، وفق بيان للأمم المتحدة وما أفاده شهود الأربعاء.

وكتبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان أن القصف أصاب بعد ظهر الثلاثاء يمنيين نازحين من الحرب في منطقة موزع جنوب غرب البلاد.

وأوضحت المفوضية في حصيلة أولية أن الغارة أسفرت عن سقوط "عشرين قتيلا على الأقل بما في ذلك نساء وأطفال"، موضحة ان "معظم القتلى ينتمون الى عائلة واحدة على ما يبدو".

وقالت إنها "صدمت وتشعر بحزن بعميق" لهذا الهجوم الذي أصاب عائلات يمنية قادمة من المخا المدينة الساحلية التي استعادتها القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من الحوثيين العام الماضي.

وذكر شهود عيان أن سبع نساء وأربعة أطفال هم بين قتلى الغارة التي نسبوها إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ويشن حملة في اليمن ضد الحوثيين وحلفائهم.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 19/07/2017

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