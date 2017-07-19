آلاف الفلسطينيين يصلون خارج باحة المسجد الأقصى في القدس

أدى آلاف الفلسطينيين مساء الأربعاء صلاة العشاء خارج باحة المسجد الأقصى، احتجاجا على البوابات الحديدية التي وضعها الأمن الإسرائيلي لكشف المعادن عند مداخل الباحة.

أدى آلاف الأشخاص صلاة العشاء مساء الأربعاء، لليوم الرابع على التوالي، خارج باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، احتجاجا على وضع إسرائيل آلات لكشف المعادن عند مداخل الباحة.

ووضعت إسرائيل هذه الآلات إثر هجوم وقع الجمعة أدى إلى مقتل شرطيين إسرائيليين والمهاجمين الثلاثة من العرب الإسرائيليين في القدس الشرقية. وأعلنت الشرطة أن المهاجمين قدموا من باحة المسجد الأقصى الواقعة في المدينة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.

وإثر انتهاء صلاة العشاء هتف المصلون أمام عناصر حرس الحدود الإسرائيليين عند باب الأسباط "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين

من جهة ثانية وقعت مواجهات بين قوات الأمن الإسرائيلية ومتظاهرين قرب مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية. وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت فلسطينيا اتهم بإلقاء قنبلة حارقة.

كما وقعت مواجهات أيضا عند حاجز قلنديا شمال المدينة الذي يعتبر أهم معبر بين الضفة الغربية المحتلة والقدس.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 19/07/2017