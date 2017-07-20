ميركل تجري اتصالا هاتفيا بالعبادي وتحثه على التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوقية في الموصل

أجرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، هنأته خلاله على "النصر" الذي حققته القوات العراقية في الموصل. وحثت ميركل العبادي على التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوقية ارتكبت خلال العمليات العسكرية في المدينة. وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن تكتيكات القوات العراقية وحلفائها قد انتهكت القانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم الحرب.

حثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء على التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوقية وقعت خلال العمليات العسكرية لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال شتيفان زايبرت المتحدث باسم ميركل في بيان إن المستشارة أجرت اتصالا بالعبادي لتهنئته بانتصار القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة في الموصل ووصفته بأنه "خطوة كبيرة للأمام في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال المتحدث إن المستشارة الألمانية حثت العبادي على التحقيق في مزاعم وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بعد العمليات العسكرية. وأضاف "ينبغي منع حدوث مثل هذه الانتهاكات في المستقبل".

وكانت منظمة العفو الدولية قالت الأسبوع الماضي إن تكتيكات القوات العراقية مع حلفائها في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بمعركة الموصل انتهكت القانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم حرب.

كما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها استخدمت صورا بالقمر الصناعي للتحقق من أن مقطع فيديو نشر على فيس بوك، ويظهر فيه مسلحون يرتدون الزي العسكري وهم يضربون محتجزا قبل إلقائه من منطقة مرتفعة وإطلاق النار عليه، تم تصويره في غرب الموصل. وتظهر اللقطات الرجال وهم يطلقون النار على جثة رجل آخر ملقاة بالفعل في الأسفل.

ولم يتسن التحقق على نحو مستقل من التصوير. ومنذ إعلان النصر قيدت قوات الأمن بشدة حركة وسائل الإعلام إلى غرب الموصل قائلة إنها تحتاج أولا لإزالة أو إبطال مفعول عبوات ناسفة.

القوات العراقية تستعيد قرية "إمام" غرب الموصل

وميدانيا، قالت الشرطة إن القوات العراقية استعادت السيطرة اليوم الخميس على قرية إمام غربي جنوبي الموصل من تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي سيطر عليها بينما كانت دفاعاته تتداعى داخل المدينة.

وقال كريم عبود العقيد في الشرطة إن القوات الحكومية سيطرت تماما على قرية إمام غربي فجر اليوم الخميس. وأشار إلى أن القوات عثرت على جثتي صحفيين عراقيين قتلا هناك بعد وقت قصير من هجوم المتشددين عليها.

ويجري الجنود الآن عمليات تفتيش في أرجاء القرية بحثا عمن تبقى من المتشددين.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 20/07/2017