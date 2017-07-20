الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

المسجد الأقصى: لماذا البوابات الإلكترونية؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الاتفاق النووي الإيراني وارتباك موقف إدارة ترامب!

للمزيد

النقاش

العراق: ما العمل مع العائدين من بؤر التوتر؟

للمزيد

حدث اليوم

البريكست: طلاق معقد؟

للمزيد

ضيف اليوم

منظمة العفو الدولية ترى أن العدالة غائبة في تركيا

للمزيد

ضيف اليوم

مصر.. الكنائس تعلق أنشطتها لأسباب أمنية

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الأزمة الخليجية وتشديد الخناق على قطر!

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

بعد إغلاقها لمدة 27 عاما.. توجه لافتتاح "المنافذ" بين السعودية والعراق خلال أسابيع

للمزيد

ريبورتاج

كيف تحصن السلطات الإيطالية السجون من التطرف الديني؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

الكويت تطرد دبلوماسيين إيرانيين بعد تثبيت الحكم في قضية "خلية العبدلي"

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/07/2017

أعلنت الكويت الخميس طرد 15 دبلوماسيا إيرانيا من أراضيها. وقال مصدر حكومي إن الإجراءات الدبلوماسية المتخذة ضد إيران شملت أيضا إغلاق البعثات العسكرية والثقافية والتجارية الإيرانية لدى الكويت. ويأتي الإعلان عن الإجراءات الكويتية بعد تثبيت محكمة التمييز في 18 حزيران/يونيو الماضي أحكاما قضائية ضد ما يعرف "بخلية العبدلي" المتهمة بالتخابر مع إيران.

قررت الكويت الخميس طرد 15 دبلوماسيا إيرانيا بعد شهر تقريبا من تثبيت محكمة التمييز إدانة عناصر خلية "إرهابية" بتهمة "التخابر" مع الجمهورية الإسلامية، وفق مصدر حكومي.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن قرارا صدر كذلك بإغلاق البعثات العسكرية والثقافية والتجارية الإيرانية المتواجدة في الكويت.

وقررت محكمة التمييز في 18 حزيران/يونيو الحكم بالسجن المؤبد على "العقل المدبر" لما عرف بـ "خلية العبدلي" بتهمة "التخابر مع إيران وحزب الله اللبناني، وبسجن عشرين متهمين آخرين بين خمس سنوات و15 سنة.

 وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت في 13 آب/أغسطس الماضي تفكيك هذه الخلية. وأعلنت قوات الأمن حينها ضبط "19 طنا من الذخيرة، فضلا عن 144 كلغ من مادة تي إن تي، وقذائف صاروخية وقنابل يدوية وصواعق وأسلحة"، مشيرة إلى أن العثور على المتفجرات تم في مزرعة في منطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق، ومنزلين في أماكن لم يعلن عنها.

 

فرانس 24/ أ ف ب
 

نشرت في : 20/07/2017

  • الكويت

    الكويت: النواب الشيعة يقاطعون جلسة مجلس الأمة بسبب إدانة 26 شخصا بالتخابر مع إيران و"حزب الله"

    للمزيد

  • الكويت

    الكويت: الحكم بإعدام شخصين أحدهما إيراني بتهمة "التخابر مع إيران وحزب الله"

    للمزيد

  • الكويت

    القضاء الكويتي يلاحق 24 شخصا بتهمة "التخابر" مع إيران وحزب الله

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي