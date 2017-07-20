الكويت تطرد دبلوماسيين إيرانيين بعد تثبيت الحكم في قضية "خلية العبدلي"

أعلنت الكويت الخميس طرد 15 دبلوماسيا إيرانيا من أراضيها. وقال مصدر حكومي إن الإجراءات الدبلوماسية المتخذة ضد إيران شملت أيضا إغلاق البعثات العسكرية والثقافية والتجارية الإيرانية لدى الكويت. ويأتي الإعلان عن الإجراءات الكويتية بعد تثبيت محكمة التمييز في 18 حزيران/يونيو الماضي أحكاما قضائية ضد ما يعرف "بخلية العبدلي" المتهمة بالتخابر مع إيران.

قررت الكويت الخميس طرد 15 دبلوماسيا إيرانيا بعد شهر تقريبا من تثبيت محكمة التمييز إدانة عناصر خلية "إرهابية" بتهمة "التخابر" مع الجمهورية الإسلامية، وفق مصدر حكومي.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن قرارا صدر كذلك بإغلاق البعثات العسكرية والثقافية والتجارية الإيرانية المتواجدة في الكويت.

وقررت محكمة التمييز في 18 حزيران/يونيو الحكم بالسجن المؤبد على "العقل المدبر" لما عرف بـ "خلية العبدلي" بتهمة "التخابر مع إيران وحزب الله اللبناني، وبسجن عشرين متهمين آخرين بين خمس سنوات و15 سنة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت في 13 آب/أغسطس الماضي تفكيك هذه الخلية. وأعلنت قوات الأمن حينها ضبط "19 طنا من الذخيرة، فضلا عن 144 كلغ من مادة تي إن تي، وقذائف صاروخية وقنابل يدوية وصواعق وأسلحة"، مشيرة إلى أن العثور على المتفجرات تم في مزرعة في منطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق، ومنزلين في أماكن لم يعلن عنها.

فرانس 24/ أ ف ب



نشرت في : 20/07/2017