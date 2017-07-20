مجلس الشيوخ الأمريكي يستدعي نجل ترامب ومدير حملته للإدلاء بشهادتيهما حول التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية

استدعت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الشيوخ الأمريكي النجل الأكبر للرئيس ترامب ومدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت للمثول أمامها الأربعاء المقبل، وذلك للاستماع إلى إفادتيهما فيما يتعلق بتدخل روسي مزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فاز بها دونالد ترامب.

أعلنت لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء أن الابن البكر للرئيس دونالد ترامب والمدير السابق لحملته الانتخابية سيدليان بإفادتيهما أمامها خلال جلسة استماع ستعقد الأسبوع المقبل، في خطوة قد تشكل منعطفا في التحقيق الجاري حول علاقة ترامب بروسيا.

مداخلة محمد سعيد الوافي مراسل فرانس 24 في واشنطن حول استدعاء نجل ترامب للمثول أمام مجلس الشيوخ

وقالت اللجنة إن دونالد ترامب الابن وبول مانافورت استدعيا للمثول أمامها يوم الأربعاء في الساعة العاشرة صباحا (14,00 ت غ).

ويأتي استدعاء دونالد ترامب الابن وبول مانافوت بعد الكشف عن حضورهما في صيف العام الفائت في غمرة الحملة الانتخابية اجتماعا مثيرا للجدل مع محامية روسية كان النجل الأكبر للمرشح الجمهوري في حينه يظن أنها ستزوده بمعلومات من الكرملين من شأنها الإضرار بمنافسة والده هيلاري كلينتون.

وكان نجل الرئيس الأمريكي أقر في وقت سابق بأنه التقى المحامية الروسية ناتاليا فيزيلنيتسكايا في إعلان شكل تطورا مفاجئا في قضية اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ونشر ترامب الابن تغريدة احتوت على أربع صفحات عبارة عن رسائل إلكترونية تبادلها في حزيران/يونيو 2016 مع وسيط بريطاني.

وقال ترامب الابن إن لقاءه بالمحامية في 9 حزيران/يونيو 2016 في برج ترامب بنيويورك "كان مجرد 20 دقيقة أهدرت سدى بكل ما للكلمة من معنى، وهذا كان أمرا مؤسفا حقا". وجرى اللقاء بالفعل في الطابق 25 من برج ترامب، وشارك فيه إضافة إلى ترامب الابن، صهر الرئيس جاريد كوشنير ومدير حملته بول مانافورت.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 20/07/2017