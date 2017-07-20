تركيا تدعو إلى إسقاط المطالب الموجهة لقطر قبيل زيارة أردوغان للمنطقة

دعا نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش إلى إسقاط المطالب الموجهة إلى الدوحة. وشدد قورتولموش أن بلاده لا تعتزم إغلاق قاعدتها العسكرية في قطر، مضيفا أن دفعة جديدة من القوات وصلت إلى القاعدة الأربعاء، وأن أنقرة والدوحة تعتزمان إجراء تدريبات عسكرية مشتركة الأيام المقبلة. وكانت الرئاسة التركية أعلنت الثلاثاء أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور السعودية والكويت وقطر في 23 و 24 يوليو/تموز الحالي لبحث الأزمة الخليجية.

دعا نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي في مقابلة تلفزيونية أذيعت يوم الأربعاء السعودية إلى إسقاط المطالب الثلاثة عشر التي قدمتها هي وثلاث دول عربية أخرى لقطر قائلا إنها تمثل انتهاكا لسيادتها.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة التلفزيونية القطرية قبيل زيارة يقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان لمنطقة الخليج الأسبوع القادم، وجه قورتولموش تحذيرا مبطنا أيضا إلى الإمارات العربية المتحدة قائلا إن الصراعات تولد صراعات وإن النتيجة لا يمكن التنبؤ بها.

وأضاف "على الإمارات أن تبدي موقفا لصالح السلام والتسوية وهذا من مصلحتها أيضا وإلا فكل صراع يلد صراعا ولا يعلم أحد كيف تكون النتيجة".

وقال قورتولموش من خلال مترجم "سيستمع سيادة الرئيس لمواقف الأطراف.. وعلى المملكة العربية السعودية أن تتخلى عن الخطة التي تتضمن 13 بندا وأن تعيد النظر فيها. أما قطر فيجب أن تنتهج موقفا إيجابيا من شأنه أن يفتح الطريق أمام مراحل التفاوض وقد تكون تركيا وسيطا أو في وضع مقرب للآراء".

دفعة جديدة من القوات التركية تصل قطر

وقال نائب رئيس الوزراء التركي أيضا إن بلاده ليس لديها خطط لإغلاق قاعدتها العسكرية في قطر حيث وصلت دفعة جديدة من القوات التركية يوم الأربعاء مضيفا أنها لا تستهدف أحدا من جيران قطر.

وذكر أيضا أن تركيا وقطر تعتزمان إجراء تدريبات عسكرية في الأيام القادمة وإن قوات أمريكية ربما تشارك في المناورات.

وقالت الرئاسة التركية يوم الثلاثاء إن أردوغان يعتزم زيارة السعودية والكويت وقطر في 23 و24 من يوليو/ تموز في إطار جهود حل الأزمة.

ووقفت تركيا إلى جانب قطر في الأزمة التي بدأت الشهر الماضي عندما فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقوبات على الدوحة متهمة إياها بدعم الإرهاب وطالبتها بقبول 13 طلبا تضمل إغلاق قناة الجزيرة وقاعدة عسكرية تركية في قطر.



فرانس 24/ رويترز



نشرت في : 20/07/2017