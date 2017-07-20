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الشرق الأوسط

والدا الصحافي الأمريكي المختطف في سوريا: "نتوسل إلى الجهة الخاطفة بأن تتصل بنا"

© أ ف ب | ديبرا تايس والدة الصحافي المخطوف في سوريا تحمل صورة له أثناء مؤتمر صحافي في بيروت في 20 تموز/يوليو 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/07/2017

وجه والدا الصحافي الأمريكي أوستن تايس المختطف في سوريا منذ 5 أعوام نداءا إلى خاطفيه للاتصال بهم، حيث يجهلون الجهة الخاطفة ولم يتلقيا أي مطلب. وقالت واشنطن إنها تعتقد أن الصحافي محتجز لدى السلطات السورية وهو ما تنفيه دمشق.

دعا والدا الصحافي الأمريكي أوستن تايس الذي خطف في سوريا العام 2012، الخميس خاطفيه إلى الاتصال بهما وبدء مفاوضات للإفراج عنه.

وخلال مؤتمر صحافي في بيروت، أكد مارك وديبرا تايس أنهما يشعران بالارتياح لجهود الإدارة الأمريكية للإفراج عن ابنهما لكن ذلك غير كاف.

وقالت والدة الصحافي: "نتوسل إلى الجهة التي خطفت أوستن بأن تتصل بنا".

وأضافت: "لا يهم من وأين وكيف سنفعل ذلك ليعود ابننا إلى الديار".

وأوستن تايس صحافي مستقل يعمل لحساب "ماكلاتشي نيوز" و"واشنطن بوست" و"سي بي إس" ووسائل إعلام أخرى وخطف في 14 آب/أغسطس 2012 قرب دمشق. وسيحتفل بعيد ميلاده الـ36 في 11 آب/أغسطس.

وتايس هو الصحافي الأمريكي الوحيد المخطوف حاليا في سوريا التي تشهد حربا أهلية منذ أكثر من ست سنوات وأصبحت إحدى الدول الأخطر على الصحافيين.

وأكد والداه أنهما لم يتلقيا أي مطلب من الخاطفين ويجهلون الجهة الخاطفة.

وبعد اختفائه، ظهر في فيديو معصوب العينين محتجزا لدى مقاتلين متطرفين. وقالت واشنطن إنها تعتقد أن الصحافي محتجز لدى السلطات السورية وهو ما تنفيه دمشق.

والشهر الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) فتحت قناة اتصال مع الاستخبارات السورية للإفراج عن الصحافي الأمريكي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين سابقين قولهم إنه تم وقف هذه المفاوضات بعد الهجوم الكيميائي المفترض في نيسان/أبريل على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب (شمال غرب) التي تسيطر عليها المعارضة.

والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حمل النظام السوري مسؤولية هذا الهجوم، أمر بشن ضربات على قاعدة عسكرية قرب حمص (وسط).

ورفض والد الصحافي الأمريكي التعليق على معلومات "نيويورك تايمز".

وأعرب عن "ارتياحه الكبير لالتزام الإدارة الأمريكية الجديدة" في العثور على ابنه.

وأضاف: "لكن أحدا لا يبذل كل الجهود الممكنة لأن أوستن لا يزال محتجزا". وتابع: "المهم هو أن يتصل بنا الخاطفون لنبدأ التواصل".

 

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 20/07/2017

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