وكالة الأنباء التركية تكشف عن مواقع تمركز قوات أمريكية وفرنسية في سوريا وتثير غضب البنتاغون

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الأربعاء عن غضبها بعد كشف وكالة الأناضول التركية للأنباء عن مواقع تتمركز فيها القوات الخاصة الأمريكية والفرنسية في شمال سوريا. وقال المتحدث باسم البنتاغون أدريان رانكين-غالواي أن الكشف عن هذه المعلومات السرية يعرض قوات التحالف للمخاطر. وكانت الأناضول نشرت الاثنين تقريرا يتضمن تفاصيل حول مكان وأعداد عناصر القوات الخاصة في شمال سوريا.

أعربت الولايات المتحدة عن غضبها الأربعاء بعد كشف وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية مواقع تتمركز فيها القوات الخاصة الأمريكية والفرنسية في شمال سوريا، محذرة من أن هذه الخطوة تعرض سلامة الجنود للخطر.

ونشرت الأناضول الاثنين تقريرا يتضمن تفاصيل عن مكان وجود عشر منشآت عسكرية أمريكية ويكشف أيضا عدد عناصر القوات الخاصة الموجودين في بعض منها.

واعتبر المتحدث باسم البنتاغون أدريان رانكين-غالواي أن الكشف عن هذه المعلومات السرية يعرض قوات التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية لـ"مخاطر لا لزوم لها".

وقال "سنشعر بقلق شديد إذا أقدم مسؤولون في بلد حليف عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي على وضع جنودنا في خطر بشكل متعمد من خلال نشر معلومات سرية".

وأضاف "أبلغنا قلقنا إلى الحكومة التركية"، رافضا التعليق على مدى دقة المعلومات التي كشفتها الأناضول.

وتستخدم تلك المنشآت العسكرية العشر (مطاران وثمانية مواقع متقدمة) لتوفير الدعم لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب الكردي التي تعتبرها أنقرة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني.

وتصنف تركيا حزب العمال الكردستاني "إرهابيا"، في وقت أودى النزاع الكردي في تركيا بحياة أكثر من أربعين ألف شخص منذ اندلاعه العام 1984.

وشهدت العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا فتورا منذ بدء التدخل العسكري للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في سوريا لهزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية".

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 20/07/2017