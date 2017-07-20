الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

المسجد الأقصى: لماذا البوابات الإلكترونية؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الاتفاق النووي الإيراني وارتباك موقف إدارة ترامب!

للمزيد

النقاش

العراق: ما العمل مع العائدين من بؤر التوتر؟

للمزيد

حدث اليوم

البريكست: طلاق معقد؟

للمزيد

ضيف اليوم

منظمة العفو الدولية ترى أن العدالة غائبة في تركيا

للمزيد

ضيف اليوم

مصر.. الكنائس تعلق أنشطتها لأسباب أمنية

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الأزمة الخليجية وتشديد الخناق على قطر!

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

بعد إغلاقها لمدة 27 عاما.. توجه لافتتاح "المنافذ" بين السعودية والعراق خلال أسابيع

للمزيد

ريبورتاج

كيف تحصن السلطات الإيطالية السجون من التطرف الديني؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

وكالة الأنباء التركية تكشف عن مواقع تمركز قوات أمريكية وفرنسية في سوريا وتثير غضب البنتاغون

© أ ف ب / أرشيف | جندي أمريكي يؤمن الحراسة خلال أحد الاجتماعات الأمنية بمدينة الطبقة قرب الرقة في 29 حزيران/يونيو 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/07/2017

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الأربعاء عن غضبها بعد كشف وكالة الأناضول التركية للأنباء عن مواقع تتمركز فيها القوات الخاصة الأمريكية والفرنسية في شمال سوريا. وقال المتحدث باسم البنتاغون أدريان رانكين-غالواي أن الكشف عن هذه المعلومات السرية يعرض قوات التحالف للمخاطر. وكانت الأناضول نشرت الاثنين تقريرا يتضمن تفاصيل حول مكان وأعداد عناصر القوات الخاصة في شمال سوريا.

أعربت الولايات المتحدة عن غضبها الأربعاء بعد كشف وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية مواقع تتمركز فيها القوات الخاصة الأمريكية والفرنسية في شمال سوريا، محذرة من أن هذه الخطوة تعرض سلامة الجنود للخطر.

ونشرت الأناضول الاثنين تقريرا يتضمن تفاصيل عن مكان وجود عشر منشآت عسكرية أمريكية ويكشف أيضا عدد عناصر القوات الخاصة الموجودين في بعض منها.

واعتبر المتحدث باسم البنتاغون أدريان رانكين-غالواي أن الكشف عن هذه المعلومات السرية يعرض قوات التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية لـ"مخاطر لا لزوم لها".

وقال "سنشعر بقلق شديد إذا أقدم مسؤولون في بلد حليف عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي على وضع جنودنا في خطر بشكل متعمد من خلال نشر معلومات سرية".

وأضاف "أبلغنا قلقنا إلى الحكومة التركية"، رافضا التعليق على مدى دقة المعلومات التي كشفتها الأناضول.

وتستخدم تلك المنشآت العسكرية العشر (مطاران وثمانية مواقع متقدمة) لتوفير الدعم لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب الكردي التي تعتبرها أنقرة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني.

وتصنف تركيا حزب العمال الكردستاني "إرهابيا"، في وقت أودى النزاع الكردي في تركيا بحياة أكثر من أربعين ألف شخص منذ اندلاعه العام 1984.

وشهدت العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا فتورا منذ بدء التدخل العسكري للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في سوريا لهزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية".

 

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 20/07/2017

  • سوريا

    سوريا: مقتل 30 مدنياً على الأقل في غارات على مناطق تحت سيطرة الجهاديين

    للمزيد

  • الولايات المتحدة - سوريا

    الولايات المتحدة: حاملة الطائرات "يو إس إس جورج بوش" مستعدة للدفاع عن الحلفاء في سوريا

    للمزيد

  • سوريا

    سوريا: عشرات القتلى معظمهم مدنيون في قصف لقوات التحالف على مدينة الميادين

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي