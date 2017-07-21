المغرب: الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة بالحسيمة وتعتقل عدة أشخاص

أطلقت قوات الأمن المغربية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مدينة الحسيمة شمال المغرب الخميس. ورغم حظر السلطات للمظاهرة، شارك مئات الأشخاص فيها ورشق البعض منهم رجال الأمن بالحجارة، بينما طاردت الشرطة مجموعات من المتظاهرين وألقت القبض على البعض منهم. وانتشرت قوات الأمن بكثافة عند مداخل المدينة منذ الأربعاء تحسبا للمظاهرة التي أطلق عليها منظموها "المسيرة المليونية".

لجأت الشرطة المغربية إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع الخميس لتفريق متظاهرين في شمال المغرب ووقف مسيرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين تتحدى حظر السلطات لها.

وانتشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة ظهر الخميس في الحسيمة في منطقة الريف، وشوهدت حوالى خمسين شاحنة للشرطة في الساحة الرئيسية للمدينة مع المئات من عناصر الشرطة توزعوا على محاور المدينة.

ونقلت وكالة أنباء المغرب العربي عن مديرية الحسيمة مساء الخميس أن "72 من عناصر الأمن العام جرحوا (...) بحجارة (رشقها المتظاهرون) (...) وأحد عشر متظاهرا أصيبوا بسبب الغاز المسيل للدموع".

وقالت مديرية الحسيمة إن "كل الجرحى غادروا المستشفى الذي نقلوا إليه باستثناء اثنين من رجال الأمن تعتبر حالتهم خطيرة".

وأشارت إلى أن "آليتين لقوات الأمن تضررتا وأحرقتا من قبل متظاهرين في أجدير" بالقرب من الحسيمة.

وتمت الدعوة لهذه التظاهرة منذ فترة طويلة، وأطلق عليها منظموها اسم "المسيرة المليونية"، وكانت ترمي أصلا إلى إدانة تهميش المنطقة.

لكن مع توقيف زعيم الحراك ناصر الزفزافي في أيار/مايو وأكثر من 150 المحتجين المتهمين ب"المساس بالأمن الداخلي للدولة" أصبح المطلب الرئيسي الإفراج عنهم.

والهدف من هذه "المسيرة السلمية"، الاحتجاج "على القمع" و"الحفاظ على الحراك الشعبي ضد السلطة"، بحسب منظميها.

وحظرت السلطات المغربية التظاهرة محذرة من أن "كافة التدابير اللازمة" اتخذت لتطبيق هذا القرار.

الشرطة تغلق منافذ الدخول لكافة الميادين العامة في الحسيمة

ومنذ الظهر، أغلقت الشرطة منافذ الدخول لكافة الميادين العامة في الحسيمة، فيما كانت المحال مغلقة الأبواب.

وفي حي سيدي عبيد، أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين رددوا هتافات "تحيا الريف" و"يحيا الزفزافي".

وأفاد شهود أن المتظاهرين رشقوا بالحجارة أفرادا من الشرطة كانوا يلقون القبض على متظاهرين وطرحوهم أرضا، وأن عناصر الشرطة بادلت المتظاهرين إلقاء الحجارة.

وأوقفت الشرطة 12 ناشطا، بينهم حميد المهدوي رئيس موقع إلكتروني إخباري، بحسب صحفيين محليين.

وذكر أحد الشهود أن الشرطة طاردت مجموعات صغيرة من المتظاهرين حول البلدة وأجبرت الكثيرين على اللجوء إلى الشوارع الجانبية حيث كان للسلطات وجود أمني قوي بنقاط تفتيش لمنع الناس من الانضمام إلى الاحتجاجات.

وأطلقت السيارات وسيارات الأجرة أبواقها دعما للتجمع.

وقالت وردة (19 عاما) التي شاركت في المظاهرة "في كل مرة نخرج فيها لا يسمحون لنا حتى بالاحتجاج سلميا... مطالبنا بسيطة نريد الجامعات والمستشفيات".

وقال محمد الفقيه (35 عاما) "دعوتنا الأساسية في هذا الاحتجاج هي المطالبة بإطلاق سراح السجناء وتحقيق المطالب الأولية لحركة الحراك منذ أكتوبر/ تشرين الأول" وأضاف أن ثلاثة من أقاربه اعتقلوا لدورهم في الاحتجاجات.

وقال المتحدث الحكومي الخميس إن الحكومة تعتبر "المطالب مشروعة" وتعمل على تسريع وتيرة تنفيذ إصلاحات مشيرا إلى أن العاهل المغربي شكل لجنة للتحقيق في أسباب تأخر التنفيذ.

وقبل التظاهرة أعلنت اللجنة الوطنية لدعم الحراك أن مواكب ستنطلق من "كافة المدن المغربية" باتجاه الحسيمة، في حين أن التنسيقية الأوروبية لدعم الحراك التي تضم 16 لجنة في عدة مدن أوروبية أكدت "مشاركتها" رغم الحظر.

تفتيش واستجوابات عند مداخل الحسيمة

وأفادت شهادات عدة أن الأشخاص الذين وصلوا منذ الأربعاء إلى الحسيمة يخضعون للتفتيش وتستجوبهم قوات الأمن عند مداخل المدينة.

ودعت فدرالية اليسار الديموقراطي والنهج الديموقراطي وهما حزبان صغيران يساريان إلى المشاركة "بكثافة" في المسيرة وكذلك فعلت جمعيات عدة، بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

لكن الأحزاب الستة التي تشكل الغالبية في بيان مشترك، إلى عدم المشاركة في التظاهرة "لإعادة أجواء الثقة والتهدئة".

ونظمت على امتداد ثمانية أشهر تظاهرات سلمية شبه يومية في مدينة الحسيمة وبلدة إمزورين المجاورة جمع بعضها آلاف الأشخاص للمطالبة بالتنمية في منطقة الريف التي يعتبرون أنها مهمشة ومهملة من السلطات.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 21/07/2017