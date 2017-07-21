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أوروبا

الرئيس الروسي يتعهد بعدم تعديل الدستور لكي يحافظ على منصبه

© أ ف ب/أرشيف | الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

نص فرانس 24

آخر تحديث : 21/07/2017

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة بعدم تعديل الدستور بما يتيح له الترشح لفترة رئاسة خامسة بعد عام 2024. وأعلن أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيرشح نفسه مجددا للانتخابات الرئاسية عام 2018.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيرشح نفسه مجددا للانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2018. لكنه تعهد بعدم تعديل الدستور بما يتيح له الترشح لهذا المنصب لعدد غير محدود من المرات.

ويتوقع على نطاق واسع أن يترشح بوتين للرئاسة للمرة الرابعة في آذار/مارس من العام المقبل وأن يفوز بها.

وهيمن بوتين على المشهد السياسي الروسي في الأعوام السبعة عشر الماضية، وهو يتمتع بمعدلات تأييد مرتفعة.

وقال بوتين (64 عاما)، خلال لقاء مع تلاميذ المدارس في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود أجاب خلاله عن أسئلتهم "هل أحتاج إلى الاستمرار بالعمل بهذا المنصب؟ لم أتخذ قرارا بعد".

وأضاف: "لم أقرر بعد ما إذا كنت سأترك منصبي كرئيس أم لا. بعد أن أتعامل مع هذه المسألة سأفكر في الخطوة التالية".

وحين سئل عمن يعتقد أنه يمكن أن يخلفه في الرئاسة، لم يذكر بوتين أي أسماء. وقال إن الاختيار للشعب الروسي.

واستبعد الرئيس الروسي تعديل الدستور بما يتيح له الترشح لفترة رئاسة خامسة بعد عام 2024.

وقال: "كانت لدي الفرصة بل إنهم طلبوا مني أن أعدل الدستور. لكنني لم أفعل ذلك. ولا أنوي أن أفعل ذلك في المستقبل".

فرانس 24  / أ ف ب

نشرت في : 21/07/2017

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