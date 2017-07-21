لبنان: حزب الله يعلن عن شن مقاتليه عملية عسكرية في جرود عرسال والقلمون

أعلن حزب الله اللبناني عن بدء مقاتليه عملية عسكرية الجمعة ضد مسلحين في منطقة جرود عرسال وجبال القلمون الغربي على الحدود اللبنانية السورية. وقال قائد عسكري في التحالف الذي يقاتل دعما للرئيس السوري بشار الأسد إن الجيش السوري يشارك في العملية التي تستهدف مسلحي "جبهة النصرة"، مضيفا أن الجيش اللبناني لا يشارك في هذه العملية.

قال قائد في التحالف العسكري الذي يقاتل دعما للرئيس السوري بشار الأسد إن جماعة حزب الله اللبنانية والجيش السوري شرعا في عملية اليوم الجمعة ضد المسلحين في منطقة على الحدود اللبنانية السورية.

وأفاد القائد العسكري الموالي للأسد بأن الجيش اللبناني لا يشارك في العملية اليوم.

وأضاف أن العملية تستهدف مسلحين تابعين لما كانت تعرف بـ"جبهة النصرة" في منطقة جرود عرسال ومنطقة جبال القلمون الغربي في سوريا.

وذكر تلفزيون المنار أن مسلحي "النصرة" يجري استهدافهم في جرود عرسال وفي مناطق قرب بلدة فليطة السورية. وبث تلفزيون المنار لقطات تظهر إطلاق نيران المدفعية من على ظهر شاحنة عليها راية حزب الله. وظهرت أعمدة الدخان تتصاعد من التلال.

وقال مصدر أمني لبناني والوكالة الوطنية للإعلام إن الجيش اللبناني استهدف "مجموعة إرهابية" حاولت الفرار باتجاه بلدة عرسال في شمال شرق لبنان من مناطق مجاورة اليوم الجمعة.

وكان مصدر أمني لبناني قد ذكر في وقت سابق الجمعة أن الجيش في وضع دفاعي. وقال المصدر "إذا لم تتعرض مواقعنا لن نبادر... نحن في وضع دفاعي".

ولبلدة عرسال في شرق لبنان حدود طويلة ومتداخلة مع سوريا غير مرسمة بوضوح يتخللها العديد من المعابر غير الشرعية، ما يسمح بانتقال المسلحين بسهولة بين جهتي الحدود.

وتؤوي البلدة أكثر من مئة ألف نازح سوري يتوزعون على عشرات المخيمات في البلدة وجرودها.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قال يوم الثلاثاء الماضي إن الجيش سينفذ عملية "مدروسة" في جرود عرسال لكن لا يوجد تنسيق بينه وبين الجيش السوري.

فرانس 24/ رويترز/ أ ف ب

نشرت في : 21/07/2017