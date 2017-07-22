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آسيا

أفغانستان: مقتل 16 شرطيا على الأقل في غارة أمريكية في هلمند

© أ ف ب/ أرشيف

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/07/2017

أسفرت غارة أمريكية وقعت جنوب أفغانستان أمس الجمعة عن مقتل ما لا يقل عن 16 شرطيا أفغانيا الجمعة، وفق ما أعلنت السلطات السبت، وهو ما أكده حلف شمال الأطلسي في وقت سابق.

قتل ما لا يقل عن 16 شرطيا أفغانيا الجمعة في غارة أمريكية في ولاية هلمند جنوب أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤولون من الشرطة المحلية وشرطة الولاية السبت.

وقال المتحدث باسم شرطة هلمند سلام أفغان إن الغارة وقعت في حوالي الخامسة بعد ظهر الجمعة في حين كانت قوات الأمن الأفغانية تطارد عناصر طالبان في إحدى القرى. وقال "قتل في الغارة 16 شرطيا أفغانيا بينهم ضابطان. وأصيب شرطيان آخران بجروح".

وتابع المتحدث أن "رجال الشرطة كانوا انتهوا من تمشيط قرية بشافا في إقليم جيريشك (على بعد 150 كلم إلى الغرب من قندهار) وطردوا عناصر طالبان عندما شن الأمريكيون الغارة". موضحا أنه "قبل نصف ساعة من ذلك، كان عناصر طالبان في القرية لكن القوات الأفغانية كانت قد استعادت السيطرة على المنطقة عندما تعرضت للقصف. لم يكن ذلك متعمدا. استُهدف الشرطيون عن طريق الخطأ". وأكد المتحدث باسم حاكم هلمند عمر زواك الغارة وحصيلة القتلى.

وفي وقت سابق قال حلف شمال الأطلسي إن عددا من أفراد قوات الأمن الأفغانية قتلوا الجمعة في غارة جوية أمريكية أصابتهم عن طريق الخطأ في ولاية هلمند في جنوب أفغانستان، فيما تضمن بيان لبعثة الأطلسي في أفغانستان أنه "خلال عملية إسناد أمريكيّة، أسفرت ضربات جوّية عن مقتل عناصر من القوات الأفغانية الصديقة كانوا مجتمعين في معسكر".

من جهته، قال المتحدّث باسم حاكم هلمند عمر زواك إنّ "العديد" من عناصر الشرطة الأفغانيّة قتلوا في الغارة التي أصابتهم بينما كانوا يتولّون نقطة تفتيش.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 22/07/2017

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