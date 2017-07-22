الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

العراق-الموصل: إنجازات عسكرية واختلافات سياسية

للمزيد

حدث اليوم

لبنان: هل آن الأوان لمحاربة "فتح الشام"؟

للمزيد

ضيف اليوم

الكويت-إيران.. طهران تهدد بالمعاملة بالمثل بعد طرد 15 دبلوماسيا من الكويت

للمزيد

ضيف اليوم

ستة أشهر على دخول ترامب البيت الأبيض وسط فضائح متتالية

للمزيد

الدوريات

إيران والسياسة العدائية للسعودية!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

إسرائيل تستنفر قواتها لمواجهة "جمعة غضب" نصرة للأقصى

للمزيد

ريبورتاج

أي حال اقتصادي في إيران منذ توقيع الاتفاق النووي؟

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

ما الأخبار السارة التي حملها آخر تقارير برنامج الأمم المتحدة لمرضى الإيدز؟

للمزيد

ريبورتاج

الدورة الـ53 من مهرجان قرطاج الدولي.. احتفاء استثنائي بالموسيقى التونسية

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

اعتقال شقيق الفلسطيني قاتل الإسرائيليين الثلاثة في ظل تصاعد التوتر في محيط الأقصى

© أ ف ب/ أرشيف

فيديو أنمار حجازي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/07/2017

أعلن متحدث عسكري إسرائيلي إن القوات الإسرائيلية اعتقلت شقيق المهاجم الفلسطيني الذي قتل ثلاثة إسرائيليين في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة. كما قتل ثلاثة فلسطينيين الجمعة وأصيب المئات بحروح خلال مواجهات في القدس الشرقية والضفة الغربيّة المحتلّتين بعد صلاة الجمعة، مع ازدياد حدّة التوتر إثر تدابير أمنيّة فرضتها إسرائيل في محيط المسجد الأقصى.

اقتحم الجيش الإسرائيلي ليل الجمعة السبت منزل فلسطيني قتل ثلاثة إسرائيليين في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة واعتقل شقيقه، حسب ما أفاد متحدث عسكري، مشيرا إلى أن "القوات الإسرائيلية رفعت مقاسات منزل المهاجم في قرية كوبر (استعدادا لهدمه)، وفتشت عن أسلحة وصادرت أموالا ".

ويذكر أن المهاجم الفلسطيني البالغ 19 عاما، دخل إلى منزل في مستوطنة نيفي تسوف شمال غرب رام الله وقتلَ ثلاثة إسرائيليّين من الأسرة ذاتها طعنا بالسكين، حسب ما ذكر الجيش الإسرائيلي. وأصيب المهاجم برصاص أحد الجيران الذي سمع صراخ سكان المنزل ونُقل إلى مستشفى إسرائيلي.

ارتفاع حدة التوتر

وجاء هذا الهجوم بعدما شهد يوم الجمعة مواجهات دامية بين القوات الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربيّة المحتلّتين ما أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين و إصابة 450 آخرين بجروح.

وارتفعت حدة التوتر منذ أسبوع بعد هجوم أدى إلى مقتل شرطيين اسرائيليين في القدس القديمة. حيث كشفت القوات الإسرائيلية أن المهاجمين خبأوا أسلحتهم في ساحة المسجد الأقصى وبناء على ذلك قررت تركيب أجهزة لكشف المعادن على مداخل هذا الموقع الحساس.

وأثار هذا الإجراء غضب الفلسطينيين وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الجمعة تجميد الاتصالات مع اسرائيل إلى حين إلغاء إجراءاتها في المسجد الأقصى.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 22/07/2017

  • القدس

    تأهب أمني إسرائيلي في الضفة الغربية تحسبا "لجمعة غضب" دعا إليها الفلسطينيون

    للمزيد

  • الشرق الأوسط

    آلاف الفلسطينيين يصلون خارج باحة المسجد الأقصى في القدس

    للمزيد

  • الشرق الأوسط

    إصابة عدة فلسطينيين في صدامات مع الشرطة الإسرائيلية قرب باحة المسجد الأقصى بالقدس

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي