اعتقال شقيق الفلسطيني قاتل الإسرائيليين الثلاثة في ظل تصاعد التوتر في محيط الأقصى

أعلن متحدث عسكري إسرائيلي إن القوات الإسرائيلية اعتقلت شقيق المهاجم الفلسطيني الذي قتل ثلاثة إسرائيليين في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة. كما قتل ثلاثة فلسطينيين الجمعة وأصيب المئات بحروح خلال مواجهات في القدس الشرقية والضفة الغربيّة المحتلّتين بعد صلاة الجمعة، مع ازدياد حدّة التوتر إثر تدابير أمنيّة فرضتها إسرائيل في محيط المسجد الأقصى.

اقتحم الجيش الإسرائيلي ليل الجمعة السبت منزل فلسطيني قتل ثلاثة إسرائيليين في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة واعتقل شقيقه، حسب ما أفاد متحدث عسكري، مشيرا إلى أن "القوات الإسرائيلية رفعت مقاسات منزل المهاجم في قرية كوبر (استعدادا لهدمه)، وفتشت عن أسلحة وصادرت أموالا ".

ويذكر أن المهاجم الفلسطيني البالغ 19 عاما، دخل إلى منزل في مستوطنة نيفي تسوف شمال غرب رام الله وقتلَ ثلاثة إسرائيليّين من الأسرة ذاتها طعنا بالسكين، حسب ما ذكر الجيش الإسرائيلي. وأصيب المهاجم برصاص أحد الجيران الذي سمع صراخ سكان المنزل ونُقل إلى مستشفى إسرائيلي.

ارتفاع حدة التوتر

وجاء هذا الهجوم بعدما شهد يوم الجمعة مواجهات دامية بين القوات الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربيّة المحتلّتين ما أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين و إصابة 450 آخرين بجروح.

وارتفعت حدة التوتر منذ أسبوع بعد هجوم أدى إلى مقتل شرطيين اسرائيليين في القدس القديمة. حيث كشفت القوات الإسرائيلية أن المهاجمين خبأوا أسلحتهم في ساحة المسجد الأقصى وبناء على ذلك قررت تركيب أجهزة لكشف المعادن على مداخل هذا الموقع الحساس.

وأثار هذا الإجراء غضب الفلسطينيين وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الجمعة تجميد الاتصالات مع اسرائيل إلى حين إلغاء إجراءاتها في المسجد الأقصى.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 22/07/2017