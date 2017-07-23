الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

العراق-الموصل: إنجازات عسكرية واختلافات سياسية

للمزيد

حدث اليوم

لبنان: هل آن الأوان لمحاربة "فتح الشام"؟

للمزيد

ضيف اليوم

الكويت-إيران.. طهران تهدد بالمعاملة بالمثل بعد طرد 15 دبلوماسيا من الكويت

للمزيد

مراسلون

أفعانستان: الخطف تجارة رابحة

للمزيد

ضيف اليوم

ستة أشهر على دخول ترامب البيت الأبيض وسط فضائح متتالية

للمزيد

الدوريات

إيران والسياسة العدائية للسعودية!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

إسرائيل تستنفر قواتها لمواجهة "جمعة غضب" نصرة للأقصى

للمزيد

ريبورتاج

أي حال اقتصادي في إيران منذ توقيع الاتفاق النووي؟

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

ما الأخبار السارة التي حملها آخر تقارير برنامج الأمم المتحدة لمرضى الإيدز؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أوروبا

أردوغان يبدأ الأحد جولة خليجية تقوده إلى كل من السعودية والكويت وقطر

© أ ف ب/أرشيف | الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/07/2017

يبدأ الرئيس التركي الأحد جولة دبلوماسية تقوده السعودية والكويت وقطر في جولة تستغرق يومين، يسعى من خلالها للعب دور الوسيط لحل أزمة العلاقات الخليجية.

يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الخليج الأحد في محاولة لرأب الصدع بين قطر وجيرانها لكن حليف الدوحة المقرب قد لا يجد مساحة تذكر للتحرك كوسيط في الأزمة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر وفرضت عقوبات عليها الشهر الماضي متهمة إياها بدعم الإرهاب وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

وفيما أصبح أسوأ أزمة دبلوماسية في المنطقة منذ سنوات أصدرت الدول الأربع قائمة تضم 13 مطلبا لقطر من بينها إغلاق قناة الجزيرة الفضائية وخفض مستوى علاقاتها بإيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية.

ووصف أردوغان تلك المطالب بأنها غير قانونية ودعا إلى إنهاء الأزمة معللا ذلك بالحاجة إلى تضامن إسلامي وصلات تجارية قوية في المنطقة.

وقال في تصريحات أدلى بها عقب صلاة الجمعة "سنعمل حتى النهاية لإيجاد حل للنزاع بين الدول الشقيقة في المنطقة... المشكلات السياسية مؤقتة فيما الصلات الاقتصادية دائمة وأتوقع أن يختار المستثمرون من دول الخليج الصلات طويلة الأمد".

وبينما يسعى للدفاع عن الدوحة فإن أردوغان لديه مخاوف من إثارة نفور جاراتها. وسيزور الرئيس التركي السعودية والكويت وقطر خلال جولة تستغرق يومين تبدأ الأحد.
 
ودعا أمير قطر الجمعة إلى الحوار لحل الأزمة وقال إن أي محادثات يجب أن تحترم السيادة الوطنية. وفي أول خطاب يلقيه منذ قطع العلاقات قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن بلاده تواجه حصارا ظالما. وهذا شعور يشاركه فيه أردوغان بقوة.

وقال المسؤول التركي "يتم التعامل مع قطر بقسوة زائدة... من المهم للمنطقة بأسرها محو هذا الظلم".
 

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 23/07/2017

  • تركيا - ألمانيا

    برلين تعلق تسليم أسلحة إلى أنقرة إثر توتر في العلاقات بين البلدين

    للمزيد

  • تركيا - ألمانيا

    ألمانيا تستدعي السفير التركي بعد اعتقال ناشط حقوقي ألماني في إسطنبول

    للمزيد

  • ضيف اليوم

    منظمة العفو الدولية ترى أن العدالة غائبة في تركيا

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي