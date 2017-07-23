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الشرق الأوسط

الجامعة العربية: القدس "خط أحمر" وإسرائيل "تلعب بالنار"

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/07/2017

اعتبرت الجامعة العربية الأحد أن "القدس خطا أحمر" واتهمت إسرائيل "باللعب بالنار"، وفق ما تضمن بيان للأمين العام للجامعة إثر التطورات الأمنية التي أسفرت عن مقتل 5 فلسطينيين إثر مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأحد أن "القُدس خط أحمر" متهما إسرائيل "باللعب بالنار" وإدخال المنطقة "منحنى بالغ الخطورة". وتضمن بيان للأمين العام للجامعة قوله إن "القدس خط أحمر لا يقبل العربُ والمسلمون المساس به". واعتبر أن الحكومة الإسرائيلية "تلعب بالنار وتغامر بإشعال فتيل" أزمة كبرى مع العالمين العربي والإسلامي من خلال فرضها إجراءات أمنية للدخول إلى الحرم القدسي.

وتأتي تصريحات أبو الغيط بينما يستمر الانتشار الكثيف للجنود في القدس الشرقية المحتلة، خصوصا في محيط المسجد الأقصى إثر هجوم أدى إلى مقتل شرطيين إسرائيليين في 14 تموز/يوليو والذي أغلقت سلطات إسرائيل بسببه باحة المسجد الأقصى حتى 16 تموز/يوليو.

السلطات الإسرائيلية تكثف الإجراءات الأمنية عند باب الأسباط في القدس

 وقالت القوات الإسرائيلية إن المهاجمين خبأوا أسلحتهم في ساحة المسجد الأقصى وبناء على ذلك قررت تركيب أجهزة لكشف المعادن عندَ مداخل هذا الموقع الحساس بالقدس الشرقية المحتلة.

وتابع البيان نقلا عن أبو الغيط أن "الأيام الماضية أثبتت أن الاعتبارات الأمنية لا تمثل الباعث الحقيقي وراء الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة"، مشيرا إلى أن "ما يجري اليوم هو للأسف استكمال لمشروع تهويد المدينة المقدسة، والاستيلاء على البلدة القديمة التي لا تعترف أي دولة في العالم بسيادة إسرائيل عليها". وحذر الأمين العام، بحسب البيان، الحكومة الإسرائيلية من "الانجراف وراء دعاوى القوى اليهودية المتطرفة التي صارت - كما يتضح للجميع- تقبض على زمام السياسة الإسرائيلية".

وقتل خمسة فلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية اليومين الماضيين كما قتل شاب فلسطيني ثلاثة إسرائيليين في إحدى مستوطنات الضفة الغربية.

 فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 23/07/2017

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